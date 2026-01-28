59歲婦涉損壞鄰居閉路電視及淋潑糞便到冷氣機槽，續准保釋候訊。(資料圖片)

一名婦人涉嫌損壞樓下住戶的閉路電視鏡頭及向冷氣機槽淋潑糞便，被控刑事損壞等兩罪。案件今日(28日)於東區裁判法院提訊，被告暫毋須答辯，以待辯方索取法律意見及與控方進行商討。主任裁判官張志偉將案件押後至3月11日再訊，被告續准以2,000元保釋，期間不得接觸控方證人。

被告孫兆芳(59歲)，報稱家庭主婦，被控一項「刑事損壞」罪，指她於去年5月31日在筲箕灣延齡大廈15樓走廊無合法辯解而損壞屬於冼惠玲的一個閉路電視攝像頭。孫另被控一項「將糞便、其他髒物、發出惡臭或令人厭惡的物品在未獲擁有人及佔用人的同意下拋擲或放置在私人財產」罪，指她於去年6月6日至7月13日，無合法權限或解釋而將糞便、其他髒物、發出惡臭或令人厭惡的物品在未獲擁有人及佔用人的同意下，拋擲或放置到延齡大廈15樓某室的冷氣機上。

案件編號：ESCC2039/2025

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1007191/涉損壞鄰居閉路電視及淋潑糞便到冷氣機槽-59歲婦續准保釋候訊?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral