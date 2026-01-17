涉於千葉市物流中心持刀斬人 華漢殺人未遂被捕

【on.cc東網專訊】日本本千葉縣千葉市稻毛區六方町一個物流中心周五（16日）下午有一名中國籍男子持刀斬傷一名女子，警方以殺人未遂罪名逮捕男子。

疑犯是34歲張姓男子，他於周五下午12時50分左右在物流中心用菜刀刺傷一名30歲女子。女子頭部後方和頸部受傷，無生命危險。張姓男子認識受害女子，他承認刺傷對方，但聲稱無意殺她。

日媒指，還有另一名男子倒臥在物流中心內，渾身是血，情況危急。警方正在調查他是否也遭疑犯襲擊。

