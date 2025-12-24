涉施襲兼擲的哥電話落地 男教師續准保釋至明年2.11

【on.cc東網專訊】一名男教師涉於本年9月用手及雨傘襲擊一名的士司機，並把對方的手機擲落地，男教師其後被捕。案件今(24日)於東區裁判法院提堂，該教師被控「襲擊致造成身體傷害」及「摧毀財產」兩罪，裁判官按辯方申請把案件押後至明年2月11日再訊以待控辯雙方作商討，期間被告續准以4,000港元保釋。

被告梁民希(43歲，報稱教師)被控於今年9月26日在香港島天后廟道151號至173號百福花園外襲擊崔姓的士司機，因而對崔造成身體傷害，以及在無合法辯解而摧毀屬於崔的手提電話，意圖摧毀該財產或罔顧該財產是否會被摧毀。控方早前於庭上透露，被告和事主案發前互不相識。

案件編號：ESCC 2680/2025

