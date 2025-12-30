涉旺角管有35張虛假都大學生證 兄弟認罪判緩刑、罰款2,000

30 歲及 32 歲的兄弟被指 2023 年 9 月在旺角先達廣場外的私家車，藏有 35 張虛假的都會大學學生證。兩人周二（ 30 日）在西九龍裁判法院承認「管有虛假文書」罪，向裁判官確認欲以學生折扣購物。主任裁判官蘇文隆判監 6 個月、緩刑 3 年，並罰款 2,000 元。



辯方求情指，兩被告分別計劃與女友結婚及為賺「奶粉錢」犯案。官詢問下，控方確認能以緩刑處理。

判緩刑 3 年 罰款 2,000

被告依次為朱文滔（30 歲）、朱文聲（32歲），均報稱為裝修工人。兩人被控同一項「管有虛假文書」罪。辯方透露，兩人是兄弟。

廣告 廣告

辯方求情指，朱文滔養有一名一歲的嬰兒，他為賺「奶粉錢」而犯案；朱文聲則打算與拍拖 3 年的女友結婚，而他曾受工傷。主任裁判官蘇文隆打斷求情，並問控方能否以緩刑處理，獲控方確認。官遂判兩人監禁 6 個月、緩刑 3 年，另罰款 2,000 元。

控罪指管有 35 張虛假都大學生證

控罪指，兩人於 2023 年 9 月 5 日，在香港九龍旺角亞皆老街 83 號先施大廈先達廣場地下 G53 號鋪外一輛私家車內知道或相信有關虛假文書，即 35 張香港都會大學學生證，屬虛假而保管該文書，意圖由被告或他人藉使用該文書而誘使另一人接受該文書為真文書，並因接受該文書為真文書而作出或不作出某些作為，以致對該另一人或其他人不利。

WKCC4840/2025

法庭線 The Witness Facebook 專頁

法庭線 The Witness Instagram 專頁

法庭線 The Witness YouTube 頻道