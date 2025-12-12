涉殺害美右翼名人柯克 嫌犯首度親自出庭

（法新社洛杉磯11日電） 被控殺害美國右翼政治活動人士柯克（Charlie Kirk）的男子，今天首度親自現身美國法庭。

在律師們討論這場預計將成為現代美國最受矚目審判之一的程序性問題時，羅賓森（Tyler Robinson）在一旁平靜地觀看。

這名22歲的年輕人刮乾淨了鬍子，在猶他州的法庭上身穿淺色襯衫、打著領帶。法官在早前的聽審中裁定，他無須穿著囚服出庭。

柯克今年9月在猶他州一所大學校園內遭槍殺，引發保守派人士的悲痛浪潮，美國總統川普更揚言要對「激進左派」進行鎮壓。

在經過大規模搜捕後，羅賓森於9月10日案發隔天被捕。他的家人在調查人員發布的照片中認出了他，並說服他投案自首。

若他被判犯下加重謀殺罪，將面臨死刑。