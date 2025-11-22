BNO 簽證｜英國內政部：維持 5 年定居安排
涉洗錢與非法捐款 美國嘻哈歌手米歇爾判刑14年
（法新社華盛頓21日電） 美國90年代嘻哈樂團「流亡者」成員米歇爾的律師今天證實，米歇爾遭到美國法院判刑14年，罪名是涉入金額高達數10億美元的馬來西亞詐騙案，並協助資金流入美國政壇。
現年53歲、1990年代暢銷團體「流亡者」（The Fugees）的創始成員米歇爾（Pras Michel），2023年因涉及馬來西亞華裔商人劉特佐（Low Taek Jho）主導的馬來西亞主權財富基金「一馬發展公司」（1MDB）弊案，被判洗錢及違反競選資金法等罪。
該計畫讓數百萬美元資金流入美國前總統歐巴馬（Barack Obama）2012年連任競選活動。
陪審團審理期間，包括好萊塢影星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）出庭作證，最終裁定米歇爾10項刑事罪名成立。
此外，米歇爾還被判串謀、偽造罪以及未申報擔任外國政府代理人等罪嫌。
他同時因2017年於美國總統川普（Donald Trump）首度執政期間，代表中國非法遊說而受審，當時意圖協助北京引渡被控詐騙超過10億美元、涉及數千投資人的企業家郭文貴回中國。
米歇爾的律師澤登伯格（Peter Zeidenberg）表示，當事人將提出上訴，他形容判決極不合理。
美國司法部檢察官去年指出，米歇爾「為金錢背叛國家」，「將數百萬美元非法外國捐款引入美國總統選舉」，因此必須嚴懲。
2010年代初，如今據信藏身中國的逃犯劉特佐，利用從一馬發展公司弊案盜取的數十億美元，在美國投資豪宅、不動產、藝術品以及好萊塢電影，如李奧納多狄卡皮歐主演的好萊塢電影「華爾街之狼」（Wolf of Wall Street）等。
一馬醜聞曝光後導致馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）政府在2018年垮台，隨後納吉也被定罪入獄。
其他人也在看
狩獵傳統vs當代保育 泰國少數民族爭取祖傳文化
（法新社曼谷22日電） 在泰國一處森林深處，一名年輕男子手持吹箭筒在灌木叢中奔跑，隨即朝一隻猴子射出帶有毒藥的箭矢。現年18歲的拉卡巴邦（Dan Rakpabon）是馬尼克族最年輕的獵人之一，仍在學習森林生活的規則。法新社 ・ 14 小時前
越南中南部遭洪災侵襲 增至55死13失蹤
（法新社河內22日電） 越南的中南部地區從10月下旬以來持續降下豪雨，並引發嚴重洪患。越南環境部今天發布聲明表示，從11月16日以來，有6個省分至少55人罹難，另有13人下落不明，搜救工作仍在持續進行。法新社 ・ 6 小時前
川普政府擬推離岸鑽油惹議 加州佛州齊聲反對
（法新社洛杉磯20日電） 美國總統川普政府計劃開放數百萬平方公里的美國沿岸水域進行石油和天然氣鑽探，不過，這項計畫可能會在國內面臨反彈，特別是來自加州；加州政府已矢言要阻止在加州沿岸水域進行鑽探。根據美國內政部宣布的計畫，政府將提供34個租賃標售案，允許在約5億公頃的水域進行鑽探，面積相當於一整個亞馬遜雨林。法新社 ・ 1 天前
G20峰會約翰尼斯堡登場 南非總統強調多邊主義
（法新社約翰尼斯堡22日電） 南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）今天在約翰尼斯堡主持20國集團（G20）峰會開幕時強調，面對「當今人類所面臨的威脅」，必須推動「多邊主義」。拉瑪佛沙在開幕致詞中表示：「G20強調多邊主義的重要價值與意義。」法新社 ・ 9 小時前
奈及利亞再傳校園綁架案 天主教學校227名師生遭擄走
（法新社拉哥斯21日電） 奈及利亞官員今天表示，持槍歹徒在奈及利亞中部一所天主教學校綁架227名學生與教師，這是本週第2起明日張膽的校園綁架案。在此之前，持槍歹徒曾於17日闖入奈及利亞西北部凱比州（Kebbi state）一所中學，綁架25名女孩。法新社 ・ 13 小時前
G20領袖聯合宣言 尋求保護關鍵礦物供應鏈
（法新社約翰尼斯堡22日電） 20國集團（G20）領袖今天發表聯合宣言，當中表示將尋求保護關鍵礦物全球供應鏈免於地緣政治緊張威脅。G20成員國領袖在南非約翰尼斯堡召開的峰會上通過這份30頁宣言，當中表示：「我們尋求確保關鍵礦物的價值鏈更能抵擋中斷衝擊，無論起因是地緣政治緊張、不符合世界貿易組織（WTO）規則的單邊貿易措施、疫情或天災。」法新社 ・ 3 小時前
血洗尼斯 馬賽法甲積分榜登頂
（法新社尼斯21日電） 法甲足球聯賽的馬賽隊，今天以5比1大勝狀況低迷的尼斯。這場一面倒的地區德比戰不僅場上表現火熱，場下氣氛同樣熱烈，馬賽贏球後暫登法甲積分榜首。法新社 ・ 12 小時前
COP30協議陷僵局 化石燃料議題僵持不下
（法新社貝倫市21日電） 巴西主辦今年的聯合國年度氣候峰會，並在今天呼籲各國團結以強化有關氣候的行動，目前各國為化石燃料議題僵持不下，也導致各國代表在表定的會議結束時間過後，仍在繼續談判。巴西在貝倫主辦今年的聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30），並把本屆會議定位成國際氣候合作成敗的關鍵時刻。法新社 ・ 12 小時前
法德英領袖要求任何俄烏和平計畫須獲北約共識
（法新社巴黎21日電） 法國總統府表示，法國、德國和英國三國領袖今天攜手呼籲，解決俄烏戰爭的辦法必須「完全」有烏克蘭參與，且任何決定都必須得到歐洲和北大西洋公約組織（NATO）的「共識」。而據法國總統府聲明，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）與英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話時表示：「任何解決方案都必須完全有烏克蘭的參與。」法新社 ・ 1 天前
川普的烏克蘭和平計畫將滿足俄羅斯的關鍵要求
【彭博】--Bloomberg ・ 1 天前
普京：美國方案或可成為烏克蘭和平協議基礎
俄羅斯總統普京周五表示，美國總統特朗普的28點計劃可以作為烏克蘭和平解決的基礎。 他在與俄羅斯安全理事會常任理事會成員的會議中表示，俄羅斯已準備好進行和平談判，通過和平方式解決問題，需要對所提出計劃的所有細節進行實質性討論。 普京補充稱，莫斯科已掌握特朗普草案的文本，但未與俄羅斯進行詳細討論。 (to/m)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 22 小時前
美股重拾動能 盤中震盪終場收紅
（法新社紐約21日電） 因人工智慧（AI）泡沫疑慮導致亞股重挫後，美股今天盤中震盪，終場收紅。道瓊工業指數終場上漲493.15點，或1.08%，收在46245.41點。法新社 ・ 21 小時前
輝達先進晶片遭非法出口至中國 四嫌遭美方逮捕
（法新社華盛頓20日電） 美國司法部今天指出，兩名中國人與兩名美國人涉嫌非法將具備人工智慧（AI）應用的輝達（Nvidia）先進晶片出口至中國而遭到逮捕。據稱，約400顆輝達A100 GPU在2024年10月至2025年1月間，以兩批貨運方式出口至中國；另有兩批貨運因執法單位介入而未能完成。法新社 ・ 1 天前
法官裁定終止華盛頓國民兵部署 川普政府可提上訴
（法新社華盛頓20日電） 一名聯邦法官今天裁定，總統川普在美國首都部署數千名國民兵的行動屬於非法。川普8月11日下令逾2000名國民兵在華盛頓巡邏，稱這座城市是「骯髒且充滿犯罪的羞恥之地」。法新社 ・ 1 天前
美國FHFA局長為特朗普衝鋒陷陣 白宮幕僚擔憂其德不配位
【彭博】— 比爾·普爾特憑借猛烈攻擊特朗普的政治對手而聲名鵲起，但如今總統身邊一些助手擔心，普爾特的能力不足以支持其監管好規模13萬億美元的抵押貸款市場。Bloomberg ・ 2 天前
歐洲領導人將就美俄計畫與澤連斯基磋商 德國總理不惜取消既定行程
【彭博】— 德國總理弗里德里希·默茨周五取消了既定行程，以便與烏克蘭總統澤連斯基及其他歐洲領導人舉行緊急通話，商討美俄關於結束烏克蘭戰爭的計畫。該計畫意味著對弗拉基米爾·普丁作出重大讓步。Bloomberg ・ 1 天前
入境處打擊黑工拘34人 外傭被炒後疑匿港非法打工(謝欣桐報道)
【Now新聞台】入境處打擊黑工拘捕34人，包括逾期逗留的前外傭及食肆負責人 入境處留意到有被解僱或提前終止合約的外傭在香港逾期逗留，於是一連三日搜查27個地點，包括餐廳、酒樓及食物製造工場等，拘捕了8名懷疑聘用非法勞工的僱主，年齡介乎27-64歲，全部是香港居民，被捕的2名逾期逗留人士均為印尼籍女子。另外，24名懷疑非法勞工，年齡介乎22-52歲，其中13人是逾期逗留的前外傭、10人持有俗稱「行街紙」的不允許僱傭工作擔保書，以及1名逾期逗留的內地訪客。他們主要從事洗碗、清潔及廚房雜工等工作，日薪300至500元，有人已經上班接近一年。入境處說，會積極跟進後續調查工作，不排除有更多人被捕。入境處特遺隊副指揮官巫泉傑：「調查亦發現這批外傭大部分來到香港工作未滿一年就被解僱，當中有些被捕的前外傭更在外傭合約開始後兩個月突然無故失蹤，繼而被僱主解約。根據我們調查的資料，這些前外傭先在香港找尋匿藏的窩點，繼而在香港找工作，從事各種的非法工作。」入境處強調，聘用黑工是嚴重罪行，一經定罪最高可被判監十年及罰款五十萬元。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
警方私家車涉撞斃六旬漢 男警被控不小心駕駛 明年1月再訊
2025 年 5 月，46 歲男警涉於旺角駕駛警方私家車，撞到一名 60 歲外籍男子，送院搶救後不治。涉事男警被控一項「不小心駕駛」罪，周五（21 日）在九龍城裁判法院首次提堂。法庭線 ・ 1 天前
天水圍坑頭村狗狗慘被毒死 村民極傷心緝兇盼還公道
【動物專訊】天水圍發生懷疑毒狗事件，於天水圍坑頭村停車場生活的3歲狗狗「大姐」前日（11月20日）晚上突然抽筋嘔吐，最終不幸離世。現時未知大姐是在哪個位置吃了毒餌，照顧者和村民都對大姐死於非命感到十分難過，希望能夠將兇徒繩之於法，亦想提醒附近狗主和市民小心留意，避免再有動物中毒受害。 大姐原本是停車場更亭叔叔所收養，但叔叔早前因為入院做手術，無法再回更亭工作，有熱心村民及其家人便負擔起幫忙照顧大姐的責任。大姐平時住在更亭旁的狗屋，亦有狗床睡，很多村民都喜歡乖巧的大姐。 前日傍晚5時，照顧者帶大姐到家中吃飯，然後6時許將大姐送回更亭。沒想到大姐在晚上7時突然抽筋和嘔吐，照顧者馬上送狗狗到獸醫診所，可惜大姐經搶救後仍不治，獸醫判斷是中毒。 村民得知事件都感到十分傷心和憤怒，希望能夠找出落毒者，為大姐討回公道。如有關於大姐遇害的目擊消息或線索，請向本報提供資料。 The post 天水圍坑頭村狗狗慘被毒死 村民極傷心緝兇盼還公道 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.香港動物報 ・ 7 小時前
好人好事｜紅磡女子墮海 屈臣氏外籍高層來港公幹成救人英雄
紅磡有一名女子墮海，一名來港公幹的外籍屈臣氏高層剛好路過，毫不猶疑地跳下海救援。他事後指當時只是本能反應，相信任何人看到有人需要幫助都會這樣做。am730 ・ 14 小時前