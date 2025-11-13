涉洗黑錢曾遭新加坡通緝 華商上交2700萬鎊財產換居英權

【on.cc東網專訊】被新加坡指控洗黑錢的中國商人蘇炳海，日前與英國政府達成和解，將其在倫敦的多處物業、珍貴文物全部上交英國政府，涉及總值超過2,700萬英鎊（約2.75億港元）。

蘇炳海出生於福建安溪，今年37歲。新加坡警方前年8月開展代號為「雷霆行動」的當地規模最大反洗錢行動，在10處豪宅內查獲30億新加坡元（約179億港元）贓款，這些資金主要來自電騙和網絡賭博。法庭文件顯示，蘇炳海在新加坡註冊6家空殼公司，通過10多家金融機構轉移資金，並利用香港公司進行跨境操作。而在新加坡警方採取行動數小時前，蘇炳海攜帶大量現金和20至30隻名錶離境，經馬來西亞逃亡轉抵英國。後來蘇炳海和妻子跟新加坡政府和解，後者也撤銷對他的通緝令。據指，蘇炳海還擁有柬埔寨籍，並持有瓦努阿圖、聖基茨和尼維斯的護照。

今年4月，英國國家打擊犯罪調查局獲得倫敦高等法院對蘇炳海在英資產的凍結令，並按照民事調查提出訴訟，根據《2002年犯罪收益追繳法》，向他追回被認定為非法所得的財產，雙方上周三（5日）達成和解。他上交的資產包括9套位於倫敦核心區總值1,500萬英鎊（約1.53億港元）的公寓，另有來自侏羅紀時期距今約1.5億年的恐龍化石骨架，去年12月已在拍賣會上以1,240萬英鎊（約1.26億港元）成交，移交倫敦自然歷史博物館。根據和解條款，英國當局將拍賣所有非法所得的財產並保留75%收益，蘇炳海則可獲餘下部分並保留英國居留權。

