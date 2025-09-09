專訪｜吳肇軒：世間太多紛擾，食字笑話何必求意義
涉洩機密 小米辭退中國區市場部總經理王騰
【on.cc東網專訊】內媒周一（8日）晚引述小米集團內部郵件指，小米中國區市場部總經理、REDMI品牌總經理王騰洩露公司機密資訊，且存在利益衝突等嚴重違規違紀行為，已決定辭退他。王騰其後在社交網發文稱過去犯了一些錯誤，接受該有的代價。
小米集團職業道德委員會發布內部郵件，指控王騰洩露公司機密資訊，有利益衝突等嚴重違規違紀行為，根據公司制度規定，決定給予辭退處分。王騰發文指，很慚愧跟大家說聲抱歉，過去犯了一些錯誤，接受該有的代價。他感謝小米始創人雷軍和公司各位領導過去多年的培養和信任，非常不捨離開，未來仍然會一如既往支持小米、REDMI。雷軍曾多次在公開場合表揚王騰，稱他是小米年輕輕部裏的六項全能。
29歲的王騰2016年加入小米，2020年3月任REDMI產品總監，同年9月任REDMI市場部總經理。2024年2月，他任REDMI品牌總經理，同年5月升任中國區市場部副總經理兼REDMI市場部總經理，並繼續兼任REDMI品牌總經理。2024年底，王騰升為小米中國區市場部總經理。
