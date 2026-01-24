涉灣仔謝斐道逆線行車 警方跟進 陳家珮往警署錄口供 再度道歉：非常對唔住｜Yahoo

涉灣仔謝斐道逆線行車 陳家珮往警署錄口供 再度道歉：非常對唔住｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】新民黨立法會議員陳家珮周五（23 日）被揭在灣仔逆線行車，她解釋當時趕時間開會，現場有消防車停泊工作，在肯定安全情況下駛進停車場。她事後發文「向廣大市民致歉」，承諾日後嚴謹端正遵守規則。警方稱，港島總區交通部正跟進事件，陳家珮今（24 日）下午到港島交通部錄口供，再度道歉，「家珮係再作出一個非常真誠嘅道歉，非常對唔住。」

陳家珮：做錯事會承認責任

陳家珮今日下午近 5 時到港島交通部錄口供，進入警署前再度道歉，「向全港市民，家珮再作出一個非常真誠嘅道歉，非常對唔住。」有記者追問會否覺得辜負新民黨主席葉劉淑儀的信任，她未有回應。

約一小時後陳家珮離開警署，她向傳媒表示，已向警方錄取口供，講述事發時所記得的細節及路面情況，警方未有提及調查需時多久，她指，做錯事會承認責任，對於會否影響立法會工作等問題均稱「無特別野可以補充」。

立法會監察委員會暫不考慮調查

新的《議員守則》對立法會議員行為操守訂明要求，包括須時刻注意個人言行等，如議員被投訴有不當行為，例如違反法律或議事規則等，會交由立法會監察委員會調查，並向立法會提交報告。如查明屬實，可按行為嚴重程度施加處分，共分為五級，輕則書面警告，重則可藉議案訓誡、譴責或暫停職務。

立法會監察委員會主席李慧琼指，委員會現階段暫時不會考慮調查及評論事件，會待執法機關的調查或法律程序完結後，才考慮有關事宜。

昨日網上流傳片段顯示，一架黑色車輛在灣仔菲林明道逆線駛入謝斐道

昨日網上流傳片段顯示，一架黑色車輛在灣仔菲林明道逆線駛入謝斐道，行駛至少數十米，車頭方向有兩架消防車停泊。陳家珮深夜在社交平台承認事件，指昨日早上約8時，在駕駛期間忽視道路規則，作出錯誤判斷，對此深感歉意，會作出反省，承諾日後嚴謹端正遵守規則。

陳家珮今早在電台節目指，當時因為心急而作岀草率決定，再次向市民道歉 ，願承擔任何法律後果，稱會主動向警方提供事發經過資料，協助調查。她表示，會改善駕駛態度，短時間內不會駕車。