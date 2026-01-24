錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
涉灣仔謝斐道逆線行車 警方跟進 陳家珮往警署錄口供 再度道歉：非常對唔住｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】新民黨立法會議員陳家珮周五（23 日）被揭在灣仔逆線行車，她解釋當時趕時間開會，現場有消防車停泊工作，在肯定安全情況下駛進停車場。她事後發文「向廣大市民致歉」，承諾日後嚴謹端正遵守規則。警方稱，港島總區交通部正跟進事件，陳家珮今（24 日）下午到港島交通部錄口供，再度道歉，「家珮係再作出一個非常真誠嘅道歉，非常對唔住。」
陳家珮：做錯事會承認責任
陳家珮今日下午近 5 時到港島交通部錄口供，進入警署前再度道歉，「向全港市民，家珮再作出一個非常真誠嘅道歉，非常對唔住。」有記者追問會否覺得辜負新民黨主席葉劉淑儀的信任，她未有回應。
約一小時後陳家珮離開警署，她向傳媒表示，已向警方錄取口供，講述事發時所記得的細節及路面情況，警方未有提及調查需時多久，她指，做錯事會承認責任，對於會否影響立法會工作等問題均稱「無特別野可以補充」。
立法會監察委員會暫不考慮調查
新的《議員守則》對立法會議員行為操守訂明要求，包括須時刻注意個人言行等，如議員被投訴有不當行為，例如違反法律或議事規則等，會交由立法會監察委員會調查，並向立法會提交報告。如查明屬實，可按行為嚴重程度施加處分，共分為五級，輕則書面警告，重則可藉議案訓誡、譴責或暫停職務。
立法會監察委員會主席李慧琼指，委員會現階段暫時不會考慮調查及評論事件，會待執法機關的調查或法律程序完結後，才考慮有關事宜。
菲林明道逆線駛入謝斐道
昨日網上流傳片段顯示，一架黑色車輛在灣仔菲林明道逆線駛入謝斐道，行駛至少數十米，車頭方向有兩架消防車停泊。陳家珮深夜在社交平台承認事件，指昨日早上約8時，在駕駛期間忽視道路規則，作出錯誤判斷，對此深感歉意，會作出反省，承諾日後嚴謹端正遵守規則。
陳家珮今早在電台節目指，當時因為心急而作岀草率決定，再次向市民道歉 ，願承擔任何法律後果，稱會主動向警方提供事發經過資料，協助調查。她表示，會改善駕駛態度，短時間內不會駕車。
其他人也在看
夏寶龍提醒議員注意個人操守 葉劉：是忠告所有議員
新民黨陳家珮逆線行車引起風波，據悉港澳辦主任夏寶龍今日在研討會上提醒立法會議員注意個人操守，新民黨主席葉劉淑儀指是對所有議員的忠告。新民黨今日向財政司司長陳茂波提交財政預算案建議後見記者，陳家珮因正主持立法會委員會會議而缺席。黨主席葉劉淑儀代為回應夏寶龍的提醒，指所有議員都要留意忠告，她亦會提醒所有黨員。am730 ・ 1 天前
粉嶺男工遭機器截斷手指 工友大驚報警
粉嶺發生工業意外。今日（26日）下午近1時，一名男工於粉嶺業和街10號一幢工商大廈樓上工場工作期間，被機器截斷無名指，工友見狀連忙報警求助。警方和救護員接報後趕至現場，將他送院治理。警方列作「工業意外」跟進調查。am730 ・ 1 天前
青聯青年宿舍BeLIVING停運住戶促賠償 民青局要求其他青年宿舍加快處理申請確保無縫入住
【Now新聞台】青聯在銅鑼灣的青年宿舍停運，有住戶不滿提早完租約，聯署要求賠償及協助安置。 青年宿舍BeLIVING住戶Issac：「有不同住戶想搬其他青年宿舍，青聯稱會幫助他們，或聯絡政府有順利過渡。根據現有租戶說法，這是沒有發生，他們的安排或幫助只是WhatsApp群組給我們看其他青年宿舍連結。」民政及青年事務局回覆稱，已督促營運者繼續協助青年租戶解決住屋問題，已有一半租戶申請入住其他青年宿舍；局方亦要求其他青年宿舍營運者加快處理，盡力確保他們可以無縫入住，亦督促營運者根據與租戶簽署租約條款，切實履行承諾。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
議員質疑公務員每年「跳Point」太寬鬆 楊何蓓茵：將強化評核機制
政府下月公布《財政預算案》，外界關注公務員薪酬。公務員事務局局長楊何蓓茵今日(27日)在公務員及資助機構員工事務委員會會議上表示，薪酬趨勢調查委員會一直有開會，當局亦會視乎政府整體財政狀況作出平衡。AASTOCKS ・ 19 小時前
高市早苗再提「台灣有事」 中國外交部回應！
中日關係持續緊繃，日本首相高市早苗再度提及「台灣有事」，強調若日本在台灣發生衝突時選擇置身事外，美日戰略同盟就瓦解了。鉅亨網 ・ 20 小時前
歐洲警告「已失去網際網路」加速擺脫美國科技！川普制裁與科技霸權引反彈
在川普政府升高外交對抗與制裁手段下，歐洲對美國科技依賴風險高度警惕。比利時官員坦言歐洲已「失去網際網路」，歐盟與法國政府正加速推動數位主權，降低對美國科技與雲端服務的依賴。鉅亨網 ・ 1 小時前
綜援及公共福利金擬上調 2.2% 2 月 1 日起生效 包括長生津、傷殘津貼︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】社會福利署今日（26 日）表示，政府已向立法會福利事務委員會提交文件，交代調整綜合社會保障援助（綜援）計劃標準項目金額，以及公共福利金計劃下多項津貼金額的建議安排，涵蓋高齡津貼、長者生活津貼及傷殘津貼。Yahoo新聞 ・ 1 天前
最新一期德國《明鏡》周刊亮出標題：唐納，夠了！
德國《明鏡》周刊 23 日發表的最新一期標題顯示：「唐德，夠了！」封面底部寫道：「川普的帝國主義」、「歐洲如何捍衛自己的立場」。鉅亨網 ・ 4 小時前
委內瑞拉領導人稱已經「受夠了」美國的干涉與指手畫腳
【彭博】— 委內瑞拉代總統德爾西·羅德裡格斯周日在安索阿特吉州向國家石油公司員工發表演講時表示，委內瑞拉已經「受夠了」美國干涉。Bloomberg ・ 1 天前
滑向內戰風險升！橋水達利歐：明尼蘇達州移民衝突事件 恐加速美國衰落
知名避險基金橋水創辦人達利歐周一 (26 日) 示警，指美國正面臨前所未有的內部危機。明尼蘇達州接連發生移民與海關執法局 (ICE) 人員槍殺美國公民事件，象徵美國正步入更暴力與分裂的階段。鉅亨網 ・ 19 小時前
魯比奧稱美國已準備好動用武力確保委內瑞拉合作
【彭博】— 美國國務卿魯比奧表示，特朗普政府已準備好動用武力，以確保委內瑞拉代總統德爾西·羅德裡格斯儘最大可能與美國合作，同時希望自身利益能夠激勵她推進美國的關鍵目標。Bloomberg ・ 4 小時前
赴國會作證前 盧比歐對委內瑞拉領導人發出強硬警告
（法新社華盛頓27日電） 美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）預計明天赴國會作證，警告石油資源豐富的委內瑞拉領導人若未配合美國要求，恐將面臨其前任馬杜洛（Nicolas Maduro）被美國推翻的下場。盧比歐在證詞中力挺這次行動，稱美國「逮捕兩名毒品走私犯」，形容馬杜洛是「已遭起訴的毒品販子，而非合法的國家元首」。法新社 ・ 56 分鐘前
李家超：無計劃再對司局長有變動 稱班子有按其要求工作 外界傳聞不正確「不攻自破」｜Yahoo
國務院今早（27 日）免去政制及內地事務局局長曾國衞局長職務。行政長官李家超今早（27 日）出席行政會議前，跟曾國衞一起見記者。李家超表示，曾國衞早前因為健康問題而提出辭職，經討論後接納他的請辭，並提請中央。李家超表示會物色新局長人選，期間由副局長胡健民署任。曾國衞發言時就表示，他的前列腺癌指數一直高企，經檢查及多種治療後未見改善，在完成立法會選舉的重要任務後，經思考以及跟家人商討後，決定向李家超請辭。Yahoo新聞 ・ 1 天前
美代表團突訪烏斯華雅 阿根廷反對黨質疑意圖
（法新社布宜諾斯艾利斯26日電） 阿根廷反對黨今天批評美國國會議員團突訪國境南方，有南極門戶之稱火地島首府烏斯華雅（Ushuaia），認為此舉顯示華盛頓恐對此區域有興趣。阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）向來是美國總統川普（Donald Trump）親密盟友，美國政府飛機未經事先宣布即抵達烏斯華雅，反對黨懷疑米雷伊是否意圖與美國在當地建立聯合海軍基地。法新社 ・ 21 小時前
加拿大卡尼的崛起與挑戰 川普意外成助攻！
在川普關稅威脅與主權言論引發加拿大反彈下，卡尼成功逆轉選情上台。然而，面對高度依賴美國的出口結構、前朝遺留的財政與生產力問題，以及國內制度性壁壘，加拿大新政府的真正考驗才正要開始。鉅亨網 ・ 1 天前
美國公民當街遭射殺激起公憤 特朗普急派親信赴前線滅火並軟化了態度
【彭博】— 兩名美國公民在街頭被聯邦特工射殺的事件引發全國公憤後，總統特朗普表示將對在明尼蘇達州實施的驅逐行動做出調整。Bloomberg ・ 1 天前
美國政府部分停擺倒數中 未來幾天情勢一次看
若國會未能在期限前達成共識，政府部分機構將自週六 (31 日) 凌晨 12 時 01 分起面臨關門風險鉅亨網 ・ 5 小時前
特朗普政府警告南韓勿針對美科技企業 點名在韓電商Coupang
美國總統特朗普宣布將上調對韓國輸美汽車、木材、藥品等商品關稅由15%加至25%後，《華爾街日報》周四引述消息報道，美國副總統萬斯警告南韓總統李在明，切勿向美國科技企業實施具歧視性的監管及調查措施，更點名稱在韓國經營電商的美國電商公司Coupang。 據消息人士透露，美韓近期多次討論涉及Coupang。該公司業務模式類似亞馬遜，雖然總部設於美國，但幾乎所有業務均在南韓進行。 消息人士指出，美韓磋商亦涵蓋平台監管及人工智能相關規則，影響Meta(META.US)旗下Facebook，以及Google母公司Alphabet(GOOGL.US)在內等多家美國科技企業。 (me/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 9 小時前
怒批南韓國會拖延！特朗普調高南韓汽車、藥品、木材關稅至25%
美國總統特朗普週一 (26 日) 指出，他決定調高對南韓汽車、藥品與木材等商品輸美的關稅，從原本的 15% 提高至 25%，主因在於南韓立法機構遲遲未能完成與美國之間貿易協議的批准程序。鉅亨網 ・ 1 天前
明尼蘇達槍擊案爭議延燒！紐時：川普政府正在當面撒謊、國會必須採取行動
《紐約時報》指出，川普政府在明尼亞波利斯聯邦執法人員開槍致死案件中，官方說法與多段現場影片嚴重不符，甚至在調查前即定性死者為恐怖分子。該報警告，若缺乏國會介入與問責，美國民主制度恐遭侵蝕。鉅亨網 ・ 1 天前