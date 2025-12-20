涉為以色列從事間諜活動男子遭伊朗處決

（法新社德黑蘭20日電） 伊朗司法部門媒體「米珊報」（Mizan）報導，當局已處決1名遭控替以色列從事間諜活動的男子，另有非政府組織指出這名男子經確認是27歲建築系學生。

這是伊朗與以色列6月爆發12日戰爭後，德黑蘭執行的最新一件處決案

以伊12日戰爭後，伊朗允諾迅速審理涉嫌協助以色列情報工作被捕的人士。當局宣布逮捕多人，迄今已處決至少10名遭控為以色列情報機構摩薩德（Mossad）從事間諜活動的人。

「米珊報」指出，「凱沙瓦爾茲（Aghil Keshavarz）替猶太復國主義（Zionist，指以色列）政權從事情蒐、與該政權往來合作，以及拍攝軍事與安全設施照片等罪名成立，經最高法院維持死刑判決及完成相關程序後，已執行死刑」。

據報導，這名男子遭控是摩薩德對外情報工作的特務人員，他今年4月至5月期間在伊朗西北部烏爾米耶（Urmia）被捕。

德黑蘭當局10月對涉嫌替以色列和美國從事間諜活動者加重法律規範和刑罰，他們「將被沒收全部財產，最重判處死刑」。先前的法律並未針對特定國家，且涉犯間諜罪不一定判死刑。