涉理大暴動於渠口逃離 鄭錦滿判囚44個月 上訴得直撤定罪和判刑

【on.cc東網專訊】2019年11月執法人員封鎖圍堵香港理工大學期間，多人涉嫌意圖協助理大內的示威者逃避逮捕，當中包括前議員鄭松泰的助理鄭錦滿。其中5人否認妨礙司法公正罪，鄭另否認被加控的暴動罪受審，結果鄭錦滿被裁定暴動罪成，判囚44個月，其餘4名被告則妨礙司法公正罪罪成，分被判監12至13個月。5人不服判決提上訴，上訴庭今日（5日）頒判詞，裁定鄭錦滿上訴得直，撤銷定罪和判刑，其餘的被告則上訴失敗，定罪維持。

5名上訴人是何志豪（28歲，裝修工）、鄭錦滿（32歲，前立法會議員助理）、陳啟賢（33歲，民政事務總署行政主任）、馮思睿（30歲，舞台燈光工人）及林泳汶（31歲，廣告導演）。眾被告同被控於2019年11月20日，連同其他人意圖妨礙司法公正。在審訊中途，鄭被加控一項暴動罪，指他於2019年11月17日在理大連同他人參與暴動。結果鄭就意圖妨礙司法公正罪名不成立，但暴動罪成，被判監44個月。

針對鄭錦滿的定罪，上訴庭指，原審法官容許控方加控暴動罪，屬遲來得可以的舉動，結果導致鄭錦滿兩面包抄，令他無法全身而退，造成不公，屬於犯錯，撤銷定罪和判刑。至於其他被告，上訴庭認為，上訴人沒有提供合理可供辯的上訴理由，駁回上訴，維持原判。

案件編號：CACC34/2023

