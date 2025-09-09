涉瞞債呃遮仔會5.7萬貸款 男警欺詐罪成 被判160小時社服令

【on.cc東網專訊】入職27年的男警涉嫌在2019年7月，隱瞞逾50萬港元欠款，詐騙俗稱「遮仔會」的警察儲蓄互助社貸款5.7萬港元，遭廉政公署起訴一項欺詐罪。男警不認罪受審，早前被裁定罪成，今（9日）在西九龍裁判法院判刑。裁判官王證瑜指，被告在報告中，承認明知故犯，承諾不重犯。而被告今日亦再寫求情信，表示在還押期間，悔意沒有改變。法庭接納被告有真誠悔意，加上初犯，金額不算高，判他接受160小時社會服務令。

47歲男被告馬偉昌，控罪書上報稱無業。控罪指，被告於2019年7月3日至2019年7月10日期間，訛稱在私人貸款申請書所載的內容及資料均為完整及正確，並意圖詐騙而誘使警察儲蓄互助社職員向被告批出一筆57,060港元的貸款。承認事實指，被告於1996年10月起任職警員，翌年成為互助社社員。2019年7月3日，被告向互助社申請該貸款時，在大眾財務、亞洲聯合財務、好好景財務、銀堡及海德國際財務均尚有未償還的債項，合共524,006港元。

被告在審訊時自辯指，他在2019年「日日都OT，工作真係好忙」、「個人唔集中」，因此才填錯。被告承認草率及鹵莽，但強調無意圖欺詐或隱瞞。裁判官裁決時指，被告不只一次向互助社申請貸款，必然知道申請書屬重要文件，糊塗之下簽署是有違常理，而整份貸款申請書中，只有借貸紀錄出錯。裁判官認為被告說法不可信，裁定他罪名成立。

案件編號：WKCC 5249/2024

