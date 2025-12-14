宏福苑五級火追蹤︱一文整合六大監管斷層
涉破壞同學電腦火花四濺 在美華博士生被捕
【on.cc東網專訊】美國加州大學柏克萊分校一名中國男博士生涉嫌破壞同組同學的電腦設備，上周五（12日）在校內被捕，警方以3項破壞公物重罪對他提起訴訟。他獲准保釋，但拒絕配合調查，周一（15日）將首次出庭。
疑犯為電子工程與電腦科學專業的26歲博士生鄒家瑞（Jiarui Zou，音譯），其所在實驗室近年頻頻發生電腦故障，受害對象集中於同組一名博士生，教授長期未能查明原因，遂安裝攝像鏡頭取證，最終拍到鄒家瑞用工具破壞電腦，期間甚至可見火花四濺。
法庭文件顯示，鄒家瑞上月9至10日破壞3部電腦。加州大學警方指，這次破壞造成至少2,119美元（約1.65萬港元）損失，但教授和受害者認為，鄒家瑞過去3年還造成總值46,855美元（約36.5萬港元）的電腦損壞。警方搜查其住所、車輛和辦公室等，收集到重罪證據，但其犯案動機仍未明。
