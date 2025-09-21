涉破壞高原生態 藝術家急道歉 喜馬拉雅煙花藝術匯演捱轟

內地戶外用品品牌始祖鳥(ARC’TERYX)與藝術家蔡國強聯乘，本月19日在西藏喜馬拉雅山脈舉行大型煙花藝術匯演，遭網民及環保組織等猛烈批評破壞高原生態。官媒新華社等亦發表評論文章，稱這值得社會反思，是否需要煙花秀來「致敬自然」。事件連日發酵，蔡國強21日發表聲明致歉，承諾若造成影響，將全力補救。

這場名為「升龍」的藝術匯演在喜馬拉雅山脈江孜熱龍地區海拔4,690至5,500米的高原上施放煙花，宣稱採用生物可分解物料，並制訂環保措施。但環保組織等質疑燃燒煙花可能對高原生態造成影響，抨擊聲浪不斷。日喀則市周日表示已成立調查組，第一時間趕赴現場核查，後續將根據核查結果依法依規處理。網民紛紛表示支持嚴查，有人直指通過審批已是「極為離譜」，有網民形容這是「炸了龍脈」。

官媒質疑如何通過審批

新華社發布評論影片，指出「這場爭議暴露出的深層次矛盾，值得全社會共同反思：我們是否需要這種煙花秀來『致敬自然』？」強調真正的敬畏，從不是「在人間淨土搞行為藝術」，而是學會在自然面前保持謙卑和沉默。

《人民日報》亦發表微博評論，表示期待後續調查能回應公眾提出的疑問，包括當初如何審批，有無進行科學評估？評論指，環保與藝術並不對立，完全可以相得益彰，關鍵是要有合適的尺度和規範。真正的藝術，應當尊崇真善美，敬畏自然，撫慰人心，而不可傷害自然界。商業化的參與，更應有規矩和界限，倡導正向善意的價值，不可只圖譁眾取寵。煙火散去，留下的不能僅是道歉，更應是保護生態的行動。

面對批評，蔡國強工作室發表聲明指，懷著敬畏之心，虛心接受所有批評，「我們確實存在很多考慮不周之處，我深表歉意」，將主動配合當局就此事對自然生態造成影響的評估，「並以實際行動保護青藏高原生態環境」，「如確有環境影響，我們願意盡全力採取補救恢復措施」。始祖鳥則表示要警醒，「對藝術表達邊界的評估需要更加專業，對自然的敬畏需要更加謙卑」。始祖鳥是知名戶外用品品牌，1990年代在加拿大溫哥華創立，於2019年被內地安踏體育併購。

