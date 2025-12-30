涉稱教健身呃病假 男警欺詐罪成判囚6個月 申保釋候上訴被拒

《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅
【on.cc東網專訊】一名男警被指於2019年向醫生訛稱任職健身教練，以騙取54日病假。該男警被控一項欺詐罪，案件今（30日）在西九龍裁判法院裁決，陳慧敏裁判官直斥被告因2019年社會運動不想上前線而訛稱職業為健身教練，削弱公眾對警隊的信心，也損害警隊對他的信任，終判其罪成，須囚6個月。被告申請保釋等候上訴被拒。
被告譚順維（32歲，報稱任職警員）被控一項欺詐罪，指他於2019年10月17日，在香港透過欺騙手段，向曾文謙醫生虛稱是一名健身教練，且無法履行輕便工作，意圖詐騙曾醫生為其發出2019年12月13日至2020年2月4日共54日的病假證明。據悉譚早前駐守於荃灣區，現已被停職。
陳官今指案發於2019年，雖事發良久，曾文謙醫生記憶可能有分歧，但他在問診後馬上記下醫療記錄，及在庭上清楚解釋會因應職業性質批出病假日子數量，遂信納他證供。
辯方稱譚只在首次問診時說自己是健身教練但於2022年，譚因上級要求而向證人醫生領取病情報告，報告指譚自稱健身教練，需要規律且高強度的運動，將導致嚴重疼痛和復發風險，所以給予其額外病假。他知道此內容卻沒有向醫生澄清，甚至沒有簡單詢問，顯示譚於東窗事發後才抵賴；而譚與上司的對話記錄亦顯示他因2019年的踏浪者行動而不想上前線，害怕被起底的說法是牽強狡辯。陳官直斥譚一方面說喜歡做警察，一方面卻索取更多病假，指他一堆謊話，判其罪成。
辯方求情指譚從小夢想做警察，他是家中經濟支柱，今前途盡毀，希望法庭能考慮索取社會服務令報告。惟陳官指譚經審訊後被定罪，絕對不會考慮判其社會服務令。
陳官判刑時指2019年屬社會運動高峰，警察疲於奔命，但譚不想上前線而訛稱職業為健身教練，其全無悔意且有預謀犯案，削弱公眾對警隊的信心，也損害警隊對他的信任，終判其罪成，須囚6個月。
案件編號：WKCC 2052/2025
