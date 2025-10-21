不斷更新｜累計 21 名議員宣布棄選立法會
涉聘黑工表演蒙古舞 觀塘酒樓及公司董事不認罪 12月審
今年 7 月網上流傳觀塘恒生大酒樓安排 6 人表演蒙古舞，入境處同月「放蛇」揭發 6 名內蒙古表演者皆以訪客身分赴港，按例只准逗留一周及禁止工作。被指聘用 6 人的酒樓所屬公司及 54 歲董事，各被控 6 項「僱用黑工」相關控罪。
兩案周二（21 日）在沙田裁判法院一併再訊。董事代表自己及公司，否認全數控罪。署理主任裁判官鄭紀航押後 12 月 1 日以中文審訊，料需時 2 天；控方料有 3 名證人，辯方則有 1 至 2 名。官另訂 11 月 24 日審前覆核。被告准以原有條件保釋候審。
被控聘內蒙古黑工表演
被告黃朋珍（起訴時 54 歲），被控 6 項「為法人團體中的董事，僱用不可合法受僱的人」罪，指她 2025 年 7 月 28 日在觀塘，以「恒生糧道飲食集團有限公司」董事身分，僱用不可合法受僱的人，即張燕芝、姚瑤、安娜、潘楚晴、索昊宇及周鈺皓為僱員。
「恒生糧道飲食集團有限公司」亦被票控 6 項「僱用不可合法受僱的人為僱員」罪，傳票所指內容與上述控罪一致。
翻查資料，位於觀塘觀點中心 2 樓的「恒生大酒樓」，商業登記紀錄上的名稱為「糧道大酒樓」，其所屬公司「恒生糧道飲食集團有限公司」於 2025 年 10 月改名為「糧道飲食集團有限公司」。
6 表演者認罪判監
涉案 2 男 4 女內蒙古表演者，年齡介乎 20 至 25 歲，於 2025 年 8 月 1 日承認非法勞工罪，各被判監 54 天。
STCC3150/2025、 STS7479-84/2025
