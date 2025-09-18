涉職場欺凌性騷擾 台原能會前主委判罰60萬新台幣

【on.cc東網專訊】台灣行政院原子能委員會前主委謝曉星涉職場欺凌及性騷擾案，監察院2023年通過彈劾案並移送懲戒法院審理，合議庭周三（17日）判定罰款60萬元新台幣（約15.6萬港元），全案仍可上訴。

監察院彈劾認為謝曉星共有4項疏失。一是職場欺凌，據證據顯示，謝曉星多次在公開場合斥責、貶抑部屬，情緒失控，造成同事身心壓力及人格權受損。二是性別歧視，謝曉星2016年以來進用秘書多達8名，多數為一定身高女性，並在面試時詢問求職者星座、血型及婚育規劃。此外，他還要求某部門女性員工請假前須當面跟他報告，男性同事傳訊息告知即可，明顯與就服法及性工法規定不符。

三是言行不檢、敵意環境，證據顯示，謝曉星盯視、上下打量女性部屬，甚至逾越社會生活與公務需要，靠女性部屬過近，甚至向某女性部屬說「好像少女」及「最美麗的風景」等言行，造成女性部屬感到，惡心或反感。四是疫情期間與辦公室秘書用餐，違反防疫規定。

謝曉星因涉及性騷擾女下屬，2023年自行請辭獲批。同年7月，監察院全票通過對其彈劾，移送懲戒法院審理。

