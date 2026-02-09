黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
涉艾普斯坦案 美國會將對麥克斯威爾取證
（法新社華盛頓8日電） 美國已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的共犯麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）明天將接受美國國會的閉門質詢，不過預料她將行使拒絕回答問題的權利。
麥克斯威爾因招募少女給名譽掃地的金融家艾普斯坦而被判處20年有期徒刑，她將透過視訊連線在獄中接受聯邦眾議院監督暨政府改革委員會（Committee on Oversight and Government Reform）的質詢。
美國政府近期釋出關於艾普斯坦的最新一批檔案，儘管外界普遍預期不會再有新的起訴，但隨著與這位遭定罪性犯罪者的關係曝光，不少政商領袖捲入醜聞或辭職下台。
聯邦眾議院監督暨政府改革委員會正在調查艾普斯坦與權貴的關係，以及關於他犯罪資訊的處理方式。
然而，麥克斯威爾預計將援引她受到美國憲法第5修正案保障的免於自證其罪權利。
艾普斯坦2008年因勸誘未成年者賣淫而被定罪。他與全球富豪權貴之間的廣泛聯繫，尤其是在他2009年獲釋後，已成為全球政壇極具爭議的話題。 2019年，艾普斯坦在等待未成年人性販運罪的審判期間死於獄中，死因遭裁定為自殺。
麥克斯威爾的律師已敦促國會給予她法律豁免權，以便她在取證中作證，但遭到國會議員拒絕。
她的辯護團隊表示，在無法獲得豁免的情況下，麥克斯威爾將行使第5修正案賦予的權利，以避免自證其罪。 她的律師團在一封信中說：「在這些情況下繼續進行程序，除了純粹的政治作秀之外，沒有其他目的。」
日本眾院大選牽動亞太！WSJ：高市早苗勝出恐向中國釋放關鍵訊號
針對今日（8 日）進行投開票的日本眾議院選舉，美國《華爾街日報》（WSJ）日前分析指出，作為全球第三大經濟體與亞洲重要戰略角色，日本選舉結果不僅牽動國內政局，也對美國與整個亞太地區的局勢具有關鍵影響。
黎智英案判刑｜黎妻李韻琴聞判後流淚 與陳日君離開法院 鍾沛權：我真係無嘢講，辛苦晒｜Yahoo
黎智英今早（8 日）近 8 時半由最高級別囚車「鐵甲威龍」及反恐特勤隊押送到西九龍裁判法院。各被告於開審前陸續步入被告欄，表面見神情平靜。黎智英第一時間跟妻子李韻琴打招呼，黎太亦指向身旁的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機示意。黎隨後掃視旁聽席，逐一向旁聽人士點頭。至於國安法指定法官杜麗冰讀出判刑後，李韻琴隨即戴上墨鏡並且流淚，兒子黎耀恩從旁安慰。
特朗普自豪宣稱美國已進入「特朗普經濟」 民調卻顯示多數民眾不買單
美國總統特朗普近日接受《NBC》專訪時宣稱，美國已正式進入「特朗普經濟」（Trump economy）時代，並對目前的經濟表現表達高度自豪。
戰後最強勢首相崛起東瀛 高市的日本夢即將接受市場考驗
【彭博】— 就在不久前的10月，高市早苗千辛萬苦才爭取到能出任首相的國會席位。如今她華麗轉身，坐擁的選民授權之大，為第二次世界大戰以後日本歷屆領導人無法攀比。
日本大選：高市早苗的政治豪賭結果即將揭曉
Reuters 日本將於周日（2月8日）再次舉行眾議院大選，這是短短兩年內的第二次全國性選舉。這場突如其來的提前投票，讓執政黨、在野黨以及許多選民都措手不及。 日本首位女性首相高市早苗（Sanae Takaichi）正以她個人的高人氣押注在這場選舉，希望能成功做到前任未能做到的事：為長期執政卻深陷民怨的自由民主黨（LDP，自民黨）爭取到明確的民意授權。 這是一場政治豪賭——因為她的前任石破茂也曾這麼做，卻慘敗收場。 ...
傳北京或因美對台售武阻特朗普4月訪華
英國《金融時報》日前報道，北京當局警告美國，若推進新一筆200億美元的對台軍售案，可能有礙美國總統特朗普4月的訪華行程。
泰國大選爆冷 保皇派意外擊敗人民黨獲勝
【彭博】— 泰國執政的保守黨派周日出人意料地乾淨利落贏得大選，這是本世紀以來該國保皇派首次獲勝，也意味著進步運動遭到了明顯挫折。
屯門19歲男疑箍煲不遂 淋酒精自焚 涉縱火被捕
屯門昨日(7日)發生縱火案，一名姓李的19歲男子在青山公路-青山灣段一公廁內自焚，其後涉「縱火」被捕。據了解，該名青年疑箍煲不遂，在前女友面前淋酒精點火自焚。男子最終腳部燒傷，清醒送往屯門醫院治理。
施紀賢英國首相之位勢危 重要親信已因曾舉薦駐美大使而引咎辭職
【彭博】— 在英國駐美大使彼得·曼德爾森的任命導致首相施紀賢失去最親密的副手之後，施紀賢的政治前途也懸於一線了。
黎智英案判刑｜法庭稱陳梓華證供對黎定罪非常關鍵 刑期最短 即睇各被告減刑因素｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英被裁定串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪成，今日（9日）被判處 20 年監禁。其餘 8 名被告，分別判囚 6 年 3 個月至 10 年不等。法庭指出，從犯證人陳梓華的證供對於黎智英第三項控罪被定罪非常關鍵，鑑於各項求情因素，法庭給予他最多刑期扣減，最終監禁 6 年 3 個月，是眾多被告之中刑期最短。
黎智英案判刑｜法庭裁黎智英為串謀幕後主腦和推動者 判囚 20 年已考慮高齡及健康狀況｜Yahoo
78 歲壹傳媒創辦人黎智英涉串謀勾結外國勢力，今早（9 日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）被判處 20 年監禁。其餘 8 名被告，分別判囚 6 年 3 個月至 10 年不等。法庭裁定黎智英是「各項串謀的幕後主腦和推動者」，故此將其量刑起點提高，總刑期為 20 年的監禁。法庭並稱，有考慮到黎智英的高齡、健康狀況及被單獨囚禁等因素，認為會令其獄中生活比其他囚犯更為艱難，已對量刑作出扣減。
黎智英國安案｜李桂華：因健康狀況的減刑是法庭額外施恩 黎智英所獲刑期十分應得(陳樂陶報道)
【Now新聞台】黎智英國安案判刑，警方國安處總警司李桂華歡迎法庭的判刑，認為是凸顯他罪魁禍首及幕後推手的角色，又指他的刑期是應得，法庭因健康狀況作出減刑是額外的施恩。被告陳沛敏的丈夫、前《立場新聞》總編輯鍾沛權離開時，沒有就判刑作出回應。陳沛敏丈夫鍾沛權：「我真的沒話說。(覺得刑期會否很長？)我沒話說。(會否上訴，有甚麼感受？)辛苦了。」警方國安處歡迎法庭判刑，顯示法庭確定黎智英的罪行相當嚴重，凸顯他罪魁禍首及幕後推手的角色，又指經歷156日的審訊、2000多件的證物等，及以絕對公開透明的程序進行，這一個是香港法治精神最佳的寫照。對於黎智英因健康狀況獲得減刑，李桂華指不代表黎智英沒有誇大過。警方國安處總警司李桂華：「這實屬法庭對他額外施恩，並不等於他沒有曾經誇大他的狀況。黎智英會在獄中度過他的餘生，這個講法，我相信這個問題，我們在座之中沒有人能夠說得來，這個上天才會知道。但我想說一件事，他所獲得到刑期是他十分應得的。」被問到對於交換囚犯的立場，李桂華指沒有聽過此做法。李桂華：「交換囚犯，我好像沒有聽過這個名詞，交換人質我就聽過，或者交換戰俘我就聽過。我這樣說吧，你剛才說的問題是涉及一個
美國財長為高市早苗大勝喝彩
（法新社華盛頓8日電） 美國財政部長貝森特今天為日本首相高市早苗在大選中「大獲全勝」喝彩，強調強大的日本讓美國在亞洲更具實力。當日本強大時，美國在亞洲就強大。」
黎智英涉國安法案 香港法院重判20年
（法新社香港9日電） 香港民主派傳媒大亨黎智英因觸犯國家安全法中的「勾結外國勢力」及「煽動」罪，今天遭香港高等法院重判20年有期徒刑。法官在一份摘要文件中表示：「考量黎智英的犯罪行為極為嚴重且重大…本法院認為，黎智英本案總刑期應為有期徒刑20年。」
出口民調：日本執政聯盟預計將獲眾議院過半席次
日本周日（8 日）舉行第 51 屆國會眾議院選舉，據日本媒體最新報導，出口民調顯示，自民黨和日本維新會執政聯盟有望獲得過半席次。
英國金融時報稱 美國在特朗普與習近平舉行峰會前考慮新的對台軍售
【彭博】— 據英國《金融時報》報導，美國正籌備對台灣出售新一批武器，而對台軍售問題已令中方官員深感不安，甚至可影響美國總統特朗普計畫在4月訪問中國的安排。
美中關係再現變數！中國警告對台軍售恐影響特朗普4月訪中行程
《金融時報》週五 (6 日) 報道指出，中國已向美國發出警告，若華府推動新一批對台軍售，可能影響美國總統特朗普預計於 4 月訪問中國的行程。消息顯示，北京方面已向美方明確表達，相關軍售若持續推進，恐導致雙邊高層互動受阻，甚至衝擊領導人會晤安排。
眾院選前一天 高市早苗喊出強硬移民政策爭取支持
（法新社東京7日電） 日本首相高市早苗今天在眾議院選舉前一天訴求選民支持，承諾將透過從嚴審查移民等措施，讓日本「更繁榮、安全」。她對移民政策的強硬立場，目前似已改過主打「日本第一」路線的民粹政黨參政黨勢頭；參政黨去年在參議院選舉有不錯表現。
特朗普發「奧巴馬夫婦變猿猴」捱轟拒道歉 白宮：職員誤發
美國總統特朗普周四（5日）在社交媒體Truth Social發布一段惡搞影片，片中諷刺前總統奧巴馬夫婦為猿猴，惹起爭議，部分共和黨國會議員也炮轟其種族歧視，白宮12小時後辯稱為職員誤發並刪除影片。特朗普稱，只看了影片的「開頭部分」，沒有看過結尾，並拒絕道歉。該段畫面把奧巴馬夫婦頭像，放在跳舞的猿猴身體上，出現在涉事影片的最後，並配上電影《獅子王》的背景音樂，影片大部分內容宣稱2020年美國總統大選涉投票舞弊，導致當年特朗普落選。
賴清德熱烈祝賀高市早苗勝選 期盼「台日兩國」攜手面對區域挑戰
【彭博】— 台灣總統賴清德向日本首相高市早苗在大選中取得的壓倒性勝利公開表達祝賀，反映了台北和東京在兩人領導下的密切關係。