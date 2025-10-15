涉虛報啟德體育園有炸彈 35歲男子判囚6個月

【Now新聞台】涉虛報啟德體育園有炸彈，一名35歲男子承認4項控罪，判囚6個月。

事發後，多名警方水鬼隊隊員曾到紅磡海旁搜索涉案電話。今年5月，被告張可佳涉三次報警，訛稱放置炸彈在正舉行演唱會的啟德體育園主場館，之後又涉在還柙期間要求兩名訪客聯絡與內地機關有關連的人，希望律政司終止檢控或控告較輕控罪。

他承認三項炸彈嚇詐行為罪和一項意圖妨礙司法公正罪。裁判官判刑時指，被告必然預見警方會因接報有炸彈，投入人力保障公眾安全，又指被告希望干預律政司檢控決定，是癡心妄想。

#要聞