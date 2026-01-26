涉虛報資料申高才通 內地漢再缺席聆訊 官發拘捕令充公保釋擔保金

【on.cc東網專訊】47歲內地漢於2023年申請高才通來港時，涉嫌與他人串謀虛報資料，誘使入境處批准他帶同妻女來港。該漢被控一項串謀詐騙罪，案件早前提訊時他聲稱要回鄉照顧患病母親，獲批短暫離港，惟案件於本月中再提訊時他缺席聆訊。案件今(26日)於沙田裁判法院再訊時，被告再度缺席，其擔保人稱已從多種途徑嘗試聯絡被告不果，被告妻子亦作消極回應。裁判官最終決定發出拘捕令，並充公被告的50萬港元保釋金及20萬港元人事擔保金。

被告陳炳增（47歲，持雙程證），原被控為取得入境證而安排作出虛假陳述及向登記主任提供虛假詳情等兩罪，早前經修訂後，被改控一項串謀詐騙罪。現時控罪指被告於某天，在香港或其他地方，與一名名為「劉先生」的人士，串謀詐騙香港特別行政區政府入境事務處處長及其人員，即藉着被告不誠實地及虛假地向處長及其人員表示自己符合高端人才通行證計劃（B類申請）的資格來港，從而誘使該處長及其人員作出違反其公共職責的行為，即在原本不會批准的情況下批准被告、他的配偶黃曉霞以及他的女兒陳艾希進入香港及在香港逗留。

被告今再缺席聆訊，其擔保人到庭向裁判官指，上次提堂後，已透過社交媒體、微信等途徑聯絡被告，但被告均沒有回應。擔保人又稱，他亦是因見到被告去年多次如期出庭，才會信任他及為他作擔保人，現在卻被辜負，他亦曾聯絡被告的妻子，但指對方回應態度消極，現已無法聯絡被告。署理主任裁判官鄭紀航最終決定取消被告擔保，並發出拘捕令，並下令充公被告的保釋金。

案件編號：STCC 2135/2025

