涉行李藏190萬元海洛英 馬來西亞旅客被捕

好不容易終於來到中秋節連假，一眾打工仔可以盡慶地賞月玩燈籠！今次Yahoo Travel為大家整理了本地中秋好去處Last Call，傳統活動有乙巳年中秋綵燈會、嗇色園黃大仙祠中秋綵燈會、大坑舞火龍及薄扶林村舞火龍；打卡有大埔Lake House「Rossy Twilight 2025 」、灣仔藍屋花燈節、大澳搖櫓夜彩遊；追星有MIRROR成員Anson Lo及Jeremy都會出現的「My Melody ❤ Kuromi Luna Fiesta」；悠閒賞月行市集則有饒宗頤文化館及科學園等，讓留港的各位感受濃濃的節日氣氛！

Yahoo 旅遊 ・ 1 天前