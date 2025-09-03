Yahoo 娛樂圈《阿龍》專訪 鄭中基否認乘勢復出
涉製偽鈔付的士車資 外籍男女灣仔賓館被捕
警方拘捕兩人，涉嫌製造偽鈔，檢獲面值6,600元港元懷疑偽鈔。行動檢獲打印機、近似港幣鈔票材質的紙張等。
被捕兩人分別為一名54歲外籍男子及一名50歲外籍女子，相信是偽鈔集團主腦。警方西九龍總區根據線報，鎖定一個懷疑製造港元偽鈔的犯罪團夥，並於前日採取行動在灣仔軒尼詩道一賓館內，拘捕兩人；他們涉利用電腦、打印機和金屬色顏料製作面值100元及500元的偽鈔，用作支付的士車費等。兩人正被扣留調查。
經初步調查，相信該團夥與上月多宗行使偽鈔案件有關，案件中犯案人多數以面值100或500元的港幣偽鈔支付的士車費。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/涉製偽鈔付的士車資-外籍男女灣仔賓館被捕/595724?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
