涉製偽鈔付的士車資 外籍男女灣仔賓館被捕

偽鈔

警方拘捕兩人，涉嫌製造偽鈔，檢獲面值6,600元港元懷疑偽鈔。行動檢獲打印機、近似港幣鈔票材質的紙張等。

被捕兩人分別為一名54歲外籍男子及一名50歲外籍女子，相信是偽鈔集團主腦。警方西九龍總區根據線報，鎖定一個懷疑製造港元偽鈔的犯罪團夥，並於前日採取行動在灣仔軒尼詩道一賓館內，拘捕兩人；他們涉利用電腦、打印機和金屬色顏料製作面值100元及500元的偽鈔，用作支付的士車費等。兩人正被扣留調查。

經初步調查，相信該團夥與上月多宗行使偽鈔案件有關，案件中犯案人多數以面值100或500元的港幣偽鈔支付的士車費。

