涉製造及行使偽鈔支付的士車費 兩外籍男女被捕

【on.cc東網專訊】西九龍區警員根據線報及經深入調查後，鎖定一個懷疑製造港幣偽鈔的犯罪團夥，昨日(2日)中午約1時在灣仔展開拘捕行動。人員在灣仔軒尼詩道一賓館單位內拘捕一名54歲外籍男子及一名50歲外籍女子，懷疑為團夥主腦。兩名被捕男女懷疑在賓館單位內利用電腦、噴墨打印機、金屬色顏料，以接近港幣鈔票材質的紙張，製造港幣偽鈔。行動中，人員在單位內共檢獲66張製作的面值100元的港幣偽鈔，以及有關製作工具及物料。
人員經初步調查，相信該團夥與上月多宗行使偽鈔案件有關，案件中犯案人多數以面值100或500元的港幣偽鈔支付的士車費。被捕男女現正被扣留調查。
