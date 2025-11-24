小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
涉訪港迪士尼期間偷拍女子 東京迪士尼日籍機械維修員准保釋
一名日本籍的東京迪士尼男子機械維修員涉嫌在訪港期間，於香港迪士尼樂園用全景相機偷拍女子衣服下方，被控非法拍攝或觀察私密部位罪。案件今日在西九龍裁判法院首次提堂，控方申請將案件押後至12月22日再訊，待索取法律意見，獲裁判官何慧嫻批准，期間被告獲准以2萬元現金保釋，但須按時一星期到警署報到兩次、不得離港以及不准返回案發地。
不得離港
36歲日藉被告柴又賢史，報稱東京迪士尼機械維修員，被控非法拍攝或觀察私密部位罪，他需要日語翻譯。控罪指被告於2025年11月22日，在香港迪士尼樂園迪士尼故事劇場外出於拍攝女子X的私密部位的意圖，為了從X的衣服下方，拍攝其私密部位，而操作設備，即一部全景相機，而操作設備的情況是若非該設備如此操作，部位本來不是可讓人看到的，及被告為了不誠實地作出以上所描述的行為，及不理會自己以上所描述的行為是否獲得X同意。
案件編號：WKCC5350/2025
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/涉訪港迪士尼期間偷拍女子-東京迪士尼日籍機械維修員准保釋/621596?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
