涉詐騙殺人等多罪 緬北電詐頭目魏懷仁被起訴

【on.cc東網專訊】內媒周六（11日）報道，福建省泉州市人民檢察院近日經審查，對長期盤據緬北果敢並依託武裝力量，大肆實施針對中國境內公民的電訊網絡詐騙等犯罪的魏懷仁犯罪集團首要分子魏懷仁及其他重點涉案人員，以涉嫌詐騙罪、故意殺人罪、組織他人偷越國（邊）境罪、敲詐勒索罪等，向泉州市中級人民法院提起公訴。

公開資料顯示，魏懷仁又名魏三，於1958年出生，為緬北電詐頭目，是果敢四大家族之一魏家開創者魏超仁的弟弟。魏懷仁是魏家當前實際的掌舵人，經營老街新錦江賭場，並控制緬甸政府軍果敢邊防營，成為果敢四大家族中唯一掌控正規軍權的勢力。泉州市公安局前年12月決定對魏懷仁進行公開懸賞通緝，緬甸警方去年1月向中國公安機關移交魏懷仁等6名緬北果敢電詐犯罪集團重要頭目，將其押解回國。

廣告 廣告

魏超仁則於1952年10月16日在果敢縣新街出生，籍貫為雲南保山。他曾任緬甸聯邦議會議員、果敢特區共產黨主席、果敢自治區委員會副主席、果敢政法委書記，前年12月有媒體稱他已病故。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】