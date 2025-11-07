專訪｜方力申分享太太懷孕趣事竟被師奶鬧？
涉詐騙1.4億元政府特惠貸款 廉署聯警方拘捕32人
廉政公署連同警方於上周四(30日)及周五(31日)採取聯合行動，打擊涉及以貪污及欺詐手段詐騙政府特惠貸款的行為。個案主要涉及政府中小企融資擔保計劃下的「百分百擔保特惠貸款」及「八成九成信貸擔保產品」，涉案28宗申請中涉及22間中小企業，貸款額達1.4億元，共拘捕32人。
中介全盤操控申請過程
行動中，廉署以涉嫌觸犯《防止賄賂條例》拘捕了25名人士，包括20男5女，年齡介乎31至63歲，牽涉的賄款約50萬元。當中包括13名分別來自10間本地銀行的前線職員，部分人士被捕時已經離職；另外7名中介公司負責人，以及5名涉案人士，部分被捕中介是前銀行職員。廉署人員在行動中搜查多個地方，包括涉案中介公司的辦公室、被捕人的住所，並檢獲檔案、銀行檔案，以及逾20萬元相信是賄款的現金。調查顯示，從招攬中小企東主、行賄銀行職員、提交貸款申請檔案、到銀行批出申請貸款的處理和分贓，全個申請過程都是由中介全盤操控。
兩種手法詐騙貸款
廉署亦從中發現兩種手法，其中一種是由中介招攬不同人士假扮中小企的東主，向銀行申請政府擔保的各類型中小企業貸款。涉案的中小企業大多無實質業務，甚至部分是空殼公司，成立主要目的是申請各類型貸款。另一手法則是在中介招攬了傀儡中小企業後，安排他們去銀行申請開立公司帳戶，再申請中小企貸款開戶和貸款。審查過程中，涉案中介會以行賄換取銀行前線職員「隻眼開隻眼閉」，對申請人使用虛假文件視而不見，並加快處理有關的開戶和貸款的批核。事後傀儡中小企可分貸款約5至7%，中介亦與前線銀行職員協議，支付約6%貸款額為報酬。
8中小企成功批出5000萬貸款
警方又以詐騙罪拘捕4男3女，年齡介乎31至66歲，為9間分別報稱物流、電子產品等公司董事，檢獲申請貸款文件、銀行文件、電子設備及現金等。涉案人以借貸人身份代表企業申請貸款，向銀行遞交銀行月結單、員工強積金供款紀錄等偽造文件，又誇大營業額，從而申請及批出貸款。當中8間中小企成功批出貸款，涉及金額達5,000萬，而大部分涉案中小企沒有按時還款。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/涉詐騙1.4億元政府特惠貸款-廉署聯警方拘捕32人/616170?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
