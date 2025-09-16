涉誘使分判商不向廉署舉報 室內設計公司董事被控妨礙司法公正

【on.cc東網專訊】廉政公署昨日(9月15日)落案起訴一名室內設計公司董事妨礙司法公正，控告他涉嫌串謀他人誘使一名分判商不向廉署作出舉報。他已獲廉署准予保釋，案件明日(9月17日)在東區裁判法院答辯。

被告張志安，29歲，次元空間裝修設計有限公司(次元空間)董事，被控一項串謀妨礙司法公正罪，違反普通法及《刑事罪行條例》第159A條。控罪指被告涉嫌於2022年12月19日，串謀一名男子妨礙司法公正，說服及誘使一名分判商不向廉署作出舉報。

案發時，次元空間是一間室內設計公司，被告是該公司兩名董事之一，他負責安排向分判商支付裝修工程款項。次元空間另一名董事於2022年12月得知，公司就六項住宅物業裝修工程仍未向分判商支付工程款項約14萬元。該名董事遂連同分判商要求被告解釋事件及提供有關單據，否則將向廉署舉報。被告沒有解釋但計劃偽造單據誇大裝修費用。

被告得知該名次元空間董事決定聯同一名分判商向廉署舉報後，涉嫌透過一名男子勸說該名分判商不要向廉署舉報，並表示將向分判商提供15,000元，但遭分判商即時拒絕。

