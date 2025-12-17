涉論文引AI虛構文獻 港大：葉兆輝卸任社科院副院長 涉事博士生按紀律程序處理｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】香港大學學術論文早前爆引用虛假文獻爭議，港大社會科學學院副院長葉兆輝任通訊作者的一份博士生論文，涉嫌引用虛構文獻，並於學術期刊發表。港大今（17 日）確認，論文中部分引文為 AI 生成虛構文獻，而參與研究的博士生未作申明，葉兆輝已卸任港大社會科學院副院長，涉事博士生亦須按大學既定紀律程序處理。

涉事論文題為《Forty years of fertility transition in Hong Kong》，刊登於德國出版社 Springer Nature 出版的學術期刊《當代中國人口與發展》（China Population and Development Studies）的 9 月號。署名作者包括港大社會工作及社會行政學系博士生白逸銘、港大社會科學學院副院長（知識交流及發展）葉兆輝、港大統計與精算學系副系主任屈錦培、政府統計處研究員等 6 人。

港大指，就上述論文涉嫌引用不當文獻的指控已完成調查，根據調查結果，大學確認論文部分引文為 AI 生成虛構文獻。大學已採取紀律處分及相應措施，包括任通訊作者的葉兆輝已卸任社會科學院副院長及研究事務相關職務，及該作者已向相關期刊申請撤稿，涉事博士生亦須按大學既定紀律程序處理。

港大重申，對學術要求嚴謹，對研究水平和操守秉持最高標準。所有港大研究人員必須確保研究質量及操守達至國際水平。

