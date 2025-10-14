涉貪助納稅人減稅兼起底追債 46歲助理稅務主任今提堂

46歲稅務局助理稅務主任李應華涉嫌處理4名納稅人查詢時，接受其中3人共1.9萬元賄款，及向一名納稅人索賄，以助他們減少稅款及起底追債。李又與36歲食環署管工何樂林串謀干犯公職人員行為失當罪，涉透過稅務局電腦系統未經授權檢索食環署投訴人資料。

另外，李應華亦於2023年9月19日涉在啟德稅務中心評稅組指導上述一名女納稅人填寫表格時，蓄意觸摸其右手並向她索取賄款1,000元，被控普通襲擊罪。

何樂林於2023年任職食環署西貢區防治蟲鼠組管工，被投訴無妥善處理蚊患問題。李應華涉應何樂林要求透過稅務局的電腦系統，檢索投訴人及其家人的個人資料。

二人被廉署落案起訴，案件今日在東區裁判法院提訊，控方稍後會申請將案件轉介區域法院答辯。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/涉貪助納稅人減稅兼起底追債-46歲助理稅務主任今提堂/608613?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral