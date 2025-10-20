涉貪850萬港元簽訂包機協議 空運物流高層及承辦商今午提訊

【on.cc東網專訊】廉政公署今早(20日)落案起訴一名空運物流公司副總經理及一名空運服務承辦商，二人涉嫌串謀收受及提供逾110萬美元(約850萬港元)賄款，以換取空運服務合約，案件將於今午在西九龍裁判法院提訊。

兩名被告分別為，李耀榮，74歲，為深圳市中新時代國際貨運代理有限公司(深圳中新時代)及中新時代國際貨運代理有限公司(中新時代)時任副總經理；以及尹劍華，69歲，一路通集團有限公司(一路通)唯一董事兼股東。二人同被控一項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條，兩名被告獲廉署准予保釋。

廉署早前接獲貪污投訴展開調查，深圳中新時代為深圳註冊的空運物流公司，中新時代為其香港辦事處，李耀榮負責管理兩公司日常運作；一路通則為香港空運服務承辦商。控罪指，2023年7月至9月，串謀使李耀榮從尹劍華接受賄款至少110萬美元(約850萬港元)，以委聘一路通為深圳中新時代提供空運服務。

案發時，深圳中新時代與一路通簽訂包機協議，一路通須於1年內提供至少110班來回中國與美國的貨運航班，協議總值逾5,700萬美元(約4.4億港元)。調查發現，二人私下同意李耀榮每班航班收受10,000美元(約78,000港元)賄款。2023年7月11日至8月29日期間，李耀榮共收受180,000美元(約140萬港元)賄款。若一路通完成110班航班，賄款可達110萬美元，但由於一路通未能按協議提供服務，包機協議其後遭終止。

