涉超巿圖偷凍肉零食 男警認罪判罰款2000元

【on.cc東網專訊】已退休的男警今年6月在秀茂坪百佳超市購物後，就一批物品付款，同時暗地裡用個人手推車企圖帶走另一批價值近600港元的物品，結果被「斷正」。男警最終放棄贓物，逃離現場，至翌月被捕。被控一項企圖盜竊罪，案件今日（19日）在觀塘裁判法院首次提堂。男警認罪，署理主任裁判官梁嘉琪批評被告可算是計劃犯案，但顧及他的背景、年紀，初犯且認罪，判罰款2000港元。

55歲男被告黃德明，控罪書上報稱任職公務員。辯方求情時，一再強調被告已退休，但經濟狀況沒有問題。據悉，他退休前任職警員。他被控於2025年6月28日，在秀茂坪振華道樂華商場3樓百佳超級市場企圖偷竊兩包急凍三文魚柳、兩包豬肉、兩包齋燒鵝、兩包香口珠、兩罐沙甸魚罐頭、一罐甘草欖、一盒咖哩、一包蜜味金沙骨、一包赤小豆、一包泡菜、一包煙燻腸、一包三文治火腿片、一包急凍珍珠蠔、一包急凍去殼虎蝦、一包芝士片，合共港幣577.1港元，而該物為百佳（香港）有限公司的財產。

同意案情指，當日被告一手推着超市手推車，並就手推車上的貨物付款；另一手則推着個人手推車。被告經過超市門口時，防盜裝置發出「咇咇」聲。職員上前了解，期間被告試圖連個人手推車離開現場，職員捉着被告手臂阻止，被告最終選擇自己逃走，把個人手推車留在原地。職員在該手推車發現被盜物品。被告在7月被捕，警誡下承認犯案。

案件編號：KTCC1789/2025

