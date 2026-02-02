涉逾半億日圓劫案 其中4人今提堂 還押至4.14再訊

【on.cc東網專訊】上月30日，2名日籍男於上環德輔道中遇劫，遭2名匪徒劫去約5,100萬日圓現金(折算約257萬港元)。6名涉案疑犯其後在香港國際機場及尖沙咀被捕，當中3日籍男及1內地籍女同被控一項串謀搶劫罪，案件今(2日)於東區裁判法院首次提堂，主任裁判官張志偉應控方申請，將案件押後至4月14日再訊以待進一步調查，其中一名日籍漢提出保釋申請被拒，其餘3人沒有保釋申請，4人須還押候訊。

被告下村桂吾(23歲，報稱無業)、山口將人(28歲，報稱無業)、李楠(52歲，報稱傳譯員)及鈴木悠介(27歲，報稱文員)同被控一項串謀搶劫罪，他們被控於2026年1月30日，在香港上環德輔道中272號興業商業中心外串謀搶劫並劫去日本籍男子蕪木順一，現金$51,000,000日元。

案件編號：ESCC 303/2026

