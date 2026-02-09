涉遊戲群組稱金鐘站放炸彈 無業男准2萬元保釋候訊

被捕男子在網上遊戲群組聲稱，年初一炸毀港鐵金鐘站。(《am730》記者攝)

一名31歲無業男子涉嫌於網上遊戲的討論群組中，聲稱將在大年初一於港鐵金鐘站放炸彈，遭警方拘捕。該男子被控一項「向他人傳達有炸彈的虛假消息」罪，周一（9 日）於東區裁判法院首次提堂。被告暫時毋須答辯，控方申請押後，待警方作進一步調查，包括檢驗在被告住所搜出的氣槍，不排除新增其他控罪。主任裁判官張志偉遂押後案件至5月5日再訊，批准被告以2萬元保釋，期間不得離港、須遵守宵禁令，以及不得在金鐘地鐵站出現或逗留等。

被告鍾智朗，報稱無業，被控於2026年1月17日在香港，將明知或相信是虛假的消息向另一人傳達，意圖誘使該人或任何其他人相信香港金鐘港鐵站放有炸彈或放有會爆炸的物品、物體或物件。

