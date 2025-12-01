宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
涉違反政治獻金法 韓國首爾市長遭起訴
（法新社首爾1日電） 韓國特別檢察官辦公室今天表示，特別檢察官認定首爾市長吳世勳（Oh Se-hoon）涉入一名權力掮客相關醜聞，依違反政治獻金法起訴吳世勳。
特別檢察官團隊表示，吳世勳被控透過這名掮客進行民意調查，並讓第三方代為支付委託執行民調的費用。
隸屬執政黨國民力量黨（PPP）的吳世勳，先前否認關於他和這名掮客有不當行為的任何指控。
特別檢察官正在調查一件關說醜聞，前總統尹錫悅與夫人金建希（Kim Keon Hee）遭控利用這名權力掮客介選。
吳世勳於2006年至2011年擔任首爾市長，並從2021年起回鍋出任此職務，目前他被視為韓國保守派的潛在總統候選人。
宏福苑五級火災｜災難遇害者辨認組展開第三日搜索行動 再發現有懷疑遺體（羅家晴報道）
【Now新聞台】大埔宏福苑五級火災，造成至少146死，大約仍有五十人失聯，而災難遇害者辨認組再發現有懷疑遺體。 災難遇害者辨認組展開第三日搜索行動，他們早上在宏福苑對出的籃球場集合，隨後分批前往宏盛閣。約中午時分，五至六名的辨認組成員抬出懷疑遺體。七座大廈中，災難遇害者辨認組已經完成宏仁閣、宏道閣、宏建閣及宏泰閣的搜索行動，現時正進入宏盛閣。而首先起火的宏昌閣及宏新閣則未知會否今日採取行動；而附近的廣褔休憩處繼續有市民到場獻花。印尼駐港總領事館表示，截至周日確認9人罹難，一人受傷送院，仍有42人失聯。而菲律賓駐港總領事館亦確認有一名報稱失聯的菲傭罹難，一人受傷住院。#要聞now.com 新聞 ・ 2 小時前
國安處拘張錦雄 消息指另一女子亦被捕 為大埔物資站義工︱Yahoo
消息指，前區議員張錦雄周日（30 日）晚上被捕，被警方國安處人員從粉嶺住所帶走。另外消息又指，一名女子在周日亦告拘捕。據了解被捕女子人稱「阿澄」，在宏福苑五級火後持續於社區會堂外的物資站義務處理物資分發。張錦雄和被捕女子，被指涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府等。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
大埔宏福苑五級火｜人性極光！17樓葉太捨身救5性命，丈夫淚訴：「佢係無悔嘅，但我好自責！」
大埔宏福苑五級火｜日前香港大埔宏福苑五級大火釀成過百人死傷的慘劇，火勢持續多日，無數家庭蒙受巨大痛苦，連多隻寵物亦不幸喪生。由於火勢極為猛烈，現場仍有多具遺體有待相關部門進行身份辨認工作。然而，在這場世紀災難中，一位遇難婦人的英勇事蹟近日因家屬沉痛發聲而曝光。 編輯：@Medical Inspire｜圖片來源：香港警方、Yip Ka Kui@大埔人大埔谷Medical Inspire 醫．思維 ・ 2 小時前
國安法下異見遭噤聲 香港學生籲徹查宏福苑大火被捕
（法新社香港30日電） 香港宏福苑大火，有市民成立「大埔宏福苑火災關注組」並發起網路連署，發起人之一的關靖豐昨天傳出被警方國安處拘捕，凸顯在北京嚴控下，香港異議聲音一出現就可能消失。位於香港新界大埔的大型集合住宅社區「宏福苑」，26日下午發生大火，迄今已有128人死亡，社群掀起對香港當局的痛批聲浪。法新社 ・ 23 小時前
「這本可避免」：香港大火後的怒火與未解疑問
香港一場奪走至少128條人命、並令數十人命危的嚴重大火，於週三（11月26日）在一個人口稠密的資助房屋屋苑爆發。震驚之後，坊間的情緒正迅速轉為憤怒。 當局表示，大廈窗戶上的不合規棚網可能助長火勢，而大火持續超過一日。 撲火行動現已結束，但仍有超過百名居民下落不明。 外界愈來愈質疑，為何宏福苑的大火蔓延得如此迅速、責任在誰，許多人更形容這是一場「人禍」。 三名負責大廈翻新工程的人已因誤殺被捕，當局亦展開貪腐調查。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
香港宏福苑大火：「四大訴求」聯署發起人涉煽動被捕，駐港國安公署促嚴懲「以災亂港」行徑
BBC News Chinese 香港大埔宏福苑大火於週六（11月29日）救熄。警方未有再公布最新傷亡數字。截至29日下午3時，大火造成128人死亡，仍有150人失聯；44名死者未有人認領。 週日（11月30日），印尼駐港總領事館確認有7名印傭喪生，45人下落不明；另外估計一共有140名印尼公民在宏福苑居住及工作。 週六，警方派出600名災難遇害者辨認組成員，協助辨別遺體身份。目前完成宏福苑宏仁閣和宏道閣兩棟大廈搜索，未有發現遺體，救出三隻貓和一隻龜。 ...BBC News 中文 ・ 22 小時前
夫妻檔在雪梨詐賭被捕
（法新社雪梨30日電） 澳洲警方今天表示，一對在雪梨賭場一夜致富的夫妻，因涉嫌利用隱藏攝影機與耳機在牌桌上作弊而被控詐欺。新南威爾斯州警方在聲明中表示，賭場工作人員發現這名36歲女子衣服上藏有攝影機後，警方27日逮捕這對夫婦。法新社 ・ 23 小時前
宏福苑世紀大火跨部門人員繼續調查 消息指在宏盛閣發現遺體
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，當局已成立跨部門調查專組調查火警成因及引致大量死傷的原因，今晨(30日)多個政府部門人員進入大廈搜證。消息指，近中午時分，警員在宏盛閣發現遺體。另外，愛護動物協會人員亦到場搜索動物。on.cc 東網 ・ 1 天前
香港宏福苑大火128死，8座大廈火警鐘不能操作，窗戶發泡膠板確認為易燃物
EPA 香港特區政府週六（11月29日）早舉行悼念大埔宏福苑火災罹難者默哀儀式，行政長官李家超聯同主要官員及公務員代表，早上8時在政府總部進行默哀。 港府宣布為每名死者的家屬提供20萬元慰問金，以及承擔有關殯儀支出。下週起向每個受影響家庭提供5萬元生活津貼。昨日已向78戶發放一萬元應急現金，已超過1200戶登記。 民政局稱已經找到1000間房間費用全免，為受災戶提供中長期住宿安排。房屋局局長何永賢表示，會作出特別安排，豁免受影響居民入住過渡性房屋的租金，免租安排預計會持續一段較長時間。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
香港宏福苑大火增至94死 衛星影像看前後對比、內部格局曝光
香港宏福苑五級大火，至11月28日上午六時，已造成94人死亡、76人受傷，還有逾200人失聯。衛星圖像顯示災難前後對比，大火前的宏福苑，外牆被鷹架以及綠色網布密密麻麻包覆，大火後外牆多處被燒毀，黑煙瀰漫。 走進大樓內部，這裡原本是4600多名居民遮風避雨的家，每戶多為10多坪的住宅單位。在附近商場暫時避難的災民，擔憂再也回不了家，也憂心經濟能力較弱的長者住戶，未來該何去何從。 上千名消防員持續灌救，火勢一度熄滅，但28日清晨五時許，大樓再度冒出火光，約兩個多小時後火勢再次撲滅。消防單位表示，將對每戶進行爆破搜索，確保無人受困。 網路上不斷出現尋人啟事，希望失聯的親屬能夠平安。同時，許多香港市民發揮守望相助精神，自發趕往現場派發物資，也有中醫師在現場提供義診與藥物。不少災民因吸入濃煙導致咳嗽，或因事件受到驚嚇而失眠。Yahoo 國際通 ・ 3 小時前
宏福苑五級火︱網傳新田部屋急徵義工裝床架 信義會表明無發邀請 記者現場視察有足夠人手︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑火災以來，大量市民熱心賑災。網上近日流傳一則由用戶「penny.sun」發布的 Threads 帖文，急徵人手協助搬運及安裝床架。該帖文指 11 月 30 日下午 2 時，需要義工前往新田部屋集合，地址標示為新田新潭路 11 號。內容提及床架所需數目達 340 張，並要求參與者需自帶螺絲批、鯉魚鉗及電批等工具，同時附上聯絡人 Frankie 的電話號碼。有關訊息在網上流傳後，引起部分網民質疑，擔心是否涉及以義工名義騙取免費勞工。Yahoo新聞 ・ 1 天前
權志龍今日出席《MAMA 2025》 捐百萬支援大埔火災 點名優先支援消防義工恢復
大埔宏福苑五級火釀成128人死亡，多人受傷，消防人員及義工連日救援。演藝圈多個活動延期或取消舉行，不過韓國音樂盛典《MAMA》如常於28及29日舉行，改以「支持香港」為主話，對演出作出修改。今日（29日），權志龍G Dragon將出席MAMA頒獎典禮，其經理人公司亦於下午宣布G Dragon將捐出百萬港元，更並特別指定優先支援參與救援的消防員及義工的身心恢復。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宏福苑五級火︱過百災難遇害者辨認組人員展開新一輪搜索 再有遺體從災場抬出︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級大火造成 128 人死亡、多人受傷，大批遺體分批送往富山公眾殮房暫放。今日（30 日）早上，有死者家屬陸續抵達殮房辨認遺體，警方災難遇害者辨認組（DVIU）人員身穿白色保護衣到場協助。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜Tyson Yoshi聯同合作伙伴捐百萬家電：災後的需要會隨時間轉變
大埔宏福苑五級火至今釀死128人死亡，多人受傷，導致大量居民無家可歸。各界紛紛在能力範圍內伸出緩手，娛樂圈明星藝人都捐錢援助..Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
兩名中國人涉於日本盜用證券戶口操縱股價被捕
兩名中國人涉嫌在日本,盜用證券戶口操縱股價被捕。兩名被捕中國男子,分別是38歲的林欣海及42歲江榕。infocast ・ 7 小時前
哈薩克夫婦悉尼賭場「出千」被捕 累計贏得折合逾600萬港元
澳洲警方拘捕一對哈薩克夫婦,他們涉嫌在悉尼賭場「出千」,累計贏得折合逾600萬港元。澳洲新南威爾士警方在周四公開圖片,公開籌碼、電池及偷拍攝影機等,揭示來自哈薩克的一對夫婦如何在賭場行騙。警方稱,這些夫婦在過去兩個月,到悉尼皇冠酒店的賭場行騙。其中36歲涉案女子,將偷拍用的小型攝錄鏡頭藏在衣服內。她的44歲丈夫亦在賭場內。當局發現這對夫婦的手機連接攝錄鏡頭及耳機,讓他們可偷拍及查看賭桌情況,再透過耳機通訊及提示下注。 (BC)#澳洲 #哈薩克夫婦infocast ・ 7 小時前
普洛斯香港捐贈1000萬港元支援香港大埔區災後救助
普洛斯集團宣布向香港「大埔宏福苑援助基金」捐贈1000萬港元，以協助受災居民應對當前困境，並支持各項救援及社區重建工作。「我們向所有在是次災難中受影響人士及家庭致以誠摯慰問，並对迅速投入救援、全力保護市民生命安全的消防員、緊急人員及前線團隊，致以衷心感謝。」 (BC)infocast ・ 16 小時前
大埔宏福苑五級火｜美獅鋒味搖滾美食節捐出500萬港元 跨海支援火災居民
大埔宏福苑日前發生五級大火，造成巨大傷亡，災情震撼全港。面對這場悲劇，美高梅與鋒味控股發表聯合聲明，對遇難者致以深切哀悼，並對所有受影響居民表達最誠摯的慰問。兩個團體指災難牽動港澳兩地人心，經商議後決定透過「美獅鋒味搖滾美食節」名義捐出 500 萬港元，支援受災居民的緊急援助與災後重建工作，希望能讓區內家庭盡早恢復正常生活。Yahoo Food ・ 3 小時前
亞洲南部暴雨釀 600 死數百人失蹤 印尼泰國等國數百萬人受災 斯里蘭卡進入緊急狀態︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】亞洲南部多地近日遭受暴雨侵襲，引發嚴重水浸和山泥傾瀉，造成約 600 人死亡，數百人失蹤。印尼、馬來西亞、泰國和斯里蘭卡數以百萬計民眾受災，是該地區多年來最嚴重的水災之一。Yahoo新聞 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜消防員何偉豪殉職市民到消防局送心意卡 工會呼籲向家屬捐款
大埔宏福苑五級火造成至少128人死亡，其中包括殉職的消防員何偉豪。他生前駐守的沙田消防局今早下半旗，有市民送上鮮花及心意卡。 寫上「豪師兄，落更了」 沙田消防局今早8時下半旗，並舉行默哀儀式。有消防員從災場回來參與默哀儀式，默哀不久後再次出動。消防局外擺放著市民送上的鮮花及心意卡，有心意卡寫上「願一路好走，am730 ・ 1 天前