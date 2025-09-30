涉違立法會特權法 林卓廷供稱無拉石禮謙或搶咪

【Now新聞台】前立法會議員林卓廷涉嫌2019年在修訂逃犯條例法案委員會會議期間違反特權法。石禮謙作供時稱，林卓廷觸碰他的手是正常，不認為是威脅，案件押後至10月30日結案陳詞。

林卓廷涉嫌在逃犯條例法案委員會違反特權法案，裁判官鄭念慈周一裁定他表證成立，林卓廷選擇出庭作供。

他稱，他視涂謹申為會議的合法主持，但他知道政治現實是建制派和立法會秘書處都視石禮謙為合法主持。林卓廷指，當石禮謙入會議室時，他看不到和聽不到石禮謙做甚麼，擔心建制派會藉混亂強行選主席，因此走到石禮謙身後觀察情況，他指沒有拉石禮謙或搶他咪。

林卓廷指他曾向石禮謙指，現場太混亂下開會有危險，又指聽不到他的說話，觸碰石禮謙是因他要在混亂情況下，令石禮謙注意到他在說話，亦沒有用力，是友善姿態，並無惡意。林卓廷又指其後見范國威墮地，不想任何人受傷，因此多次建議石禮謙先暫停會議。

控方問林卓廷是否認同范國威搶咪，林卓廷指不認同。控方質疑林卓廷為何沒有出聲阻止范國威，林卓廷解釋，范國威不會聽他勸說。控方又指控林卓廷協助其他民主派議員搶咪，林卓廷否認。

辯方之後傳召石禮謙作供。石禮謙庭上感謝多名建制派議員當日護送他入會議室，他指會議前，林卓廷曾叮囑他注意健康，因預計會議會出現混亂，又指林卓廷是他一位尊敬的同事。

石禮謙指，在會議室內被多名議員包圍時，沒有一刻感到受襲擊，反而擔心范國威會跌倒，而林卓廷當時有問他有沒有事，認為林卓廷觸碰他的手是正常。石禮謙指，除范國威、朱凱廸和區諾軒外，沒有其他人嘗試搶咪，又指他看到范國威跌倒後，便覺得是時候暫停會議。

石禮謙又指，感受不到林卓廷觸碰他時有力度，認為林卓廷不是威脅，亦留意不到陳恒鑌受傷或周浩鼎受襲。

石禮謙指民主派有權反對修例，但對當日發生衝突感到傷心，案件押後到10月30日結案陳詞。

