涉非法售賣或管有受管制藥物 無牌藥房2負責人被捕

【on.cc東網專訊】衞生署昨日(3日)與執法部門在深水埗區展開聯合行動，打擊非持牌的藥物零售店舖(藥店)違法售賣受管制藥物，檢獲一批受管制藥物，兩人被捕。衞生署會繼續跟進和調查事件。

衞生署接獲情報，指兩間位於白田的非持牌藥店涉嫌非法售賣或管有受管制藥物，遂聯同警方到兩間涉事處所採取執法行動。行動中，在處所內發現125款受管制藥物，現場一名39歲女子及一名36歲男子分別因涉嫌非法售賣第2部毒藥及非法管有第1部毒藥、抗生素等罪名而被捕。

初步調查顯示，行動中檢獲的受管制藥物中，有屬《藥劑業及毒藥條例》(第138章)下的第1部毒藥、第2部毒藥和《抗生素條例》(第137章)下的抗生素物質。部分產品包裝上並沒有依照香港法例附印香港藥劑製品註冊編號，只附有外語(包括日文及英文)的標籤。

