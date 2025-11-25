涉非法撲克賭局 拓荒者教頭畢拉普斯不認罪

張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
其他人也在看
男警涉2019年訛稱任健身教練呃病假 醫生問為何說謊 被告：社運不想上前線
一名已被停職的32歲男警於2019年見醫生時虛報任職健身教練，以騙取54天病假，他否認一項欺詐罪，案件今日在西九龍裁判法院開審。曾發出病假紙的外科醫生供稱，2022年方得悉被告是警員後有問「點解要呃我」，被告回應「因為社會運動唔想上前線」。 被告譚順維，報稱警員，被控一項欺詐罪。控罪指，他於/或約於2019年10am730 ・ 23 小時前
港交所前職員貪污洩機密 疑收賄15萬 披露上市公司敏感消息
廉政公署偵破一宗港交所（0388.HK）前職員懷疑洩密案件，上周五（21日）落案起訴一名港交所前助理副總裁，控告他涉嫌貪污收賄15萬元，以披露上市公司的機密資料，另外兩名涉案人士則被控妨礙司法公正，案件涉及廉署及證監會有關內幕交易的刑事調查；3人暫獲准保釋，案件今日在東區裁判法院提訊，控方稍後會申請將案件轉介區域法院答辯。信報財經新聞 ・ 13 小時前
啟德體育園︱球迷組織發聯合聲明 批園方鐵馬黑布遮擋打氣橫額：輕視球迷 過橋抽板︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】啟德體育園主場館18日（本周二）舉行亞洲盃外圍賽，吸引47,762人入場支持香港足球代表隊。球迷組織「波台黐線佬」及「香港力量」發表聯合聲明，批評園方管理不善，影響觀眾入場體驗及破壞球迷的打氣文化。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
黃百鳴涉嫌內幕交易案 官裁定「案中案」表面證供成立
喜劇導演兼商人黃百鳴涉嫌內幕交易案，法院持續以「案中案」形式，處理涉案WhatsApp訊息的呈堂性。裁判官最終裁定「案中案」表面證供成立，辯方不傳召證人，押後至本周五(28日)口頭陳詞。AASTOCKS ・ 6 小時前
廉署起訴港交所(00388.HK)前上市部職員涉嫌收賄披露機密資料
廉政公署上周五(21日)落案起訴一名港交所(00388.HK)前助理副總裁，控告他涉嫌貪污收賄15萬元，以披露上市公司的機密資料。另外兩名涉案人士則被控妨礙司法公正，涉及廉署及證監會有關內幕交易的刑事調查。相關貪污調查仍在繼續進行，廉署不排除採取進一步執法行動或檢控其他涉案人士。 港交所上市部資訊科技組前助理副總裁譚卓彥，被控兩項公職人員接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第4(2)(a)條。同案被告周子剛及鄧慶俞，同被控一項妨礙司法公正罪名，違反普通法。三人已獲廉署准予保釋，案件今日(25日)在東區裁判法院提訊，控方稍後會申請將案件轉介區域法院答辯。 廉署早前接獲證監會轉介牽涉內幕交易的貪污投訴而展開聯合調查。廉署調查發現，案發時譚卓彥因工作需要而獲授權取閱港交所相關的電郵，而他涉嫌於去年6月及12月，從周子剛接受兩筆賄款共15萬元，以向周子剛披露他從港交所電郵系統非法獲取與股價相關的機密資料。 周子剛及鄧慶俞則涉嫌於今年3月4日，就周子剛懷疑涉及內幕交易的刑事調查中作出一系列意圖妨礙司法公正的行為，當中包括周子剛涉嫌指示鄧慶俞保管共約390萬元現金、兩隻總值逾100萬元的手錶及一部手AASTOCKS ・ 7 小時前
英超話題 ｜愛華頓內訌領紅 隊友打交有單更經典
計埋今次，這是英超史上第3次自己球員衝突，而被球證趕出場。但講到經典，拖肥糖今次只係濕濕碎。Yahoo 體育 ・ 8 小時前
西甲 ｜直接通報皇馬主席 雲尼素斯不續約銀河艦隊
根據《The Athletic》報道，雲尼素斯與皇馬主帥沙比阿朗素之間的關係持續「緊張」，因此暫不希望與球會續約。雲尼素斯更將此決定，直接告知皇馬主席佩雷斯。Yahoo 體育 ・ 13 小時前
罕見裁員｜蘋果罕見裁員 傳涉及整個銷售部門 將更多銷售轉交第三方經銷商
彭博引述消息報道，蘋果（AAPL）擬罕有地對銷售部門開工，裁減數十個銷售職位，管理層在過去幾周通知受影響員工。據了解，是次裁員涉及整個銷售部門，包括服務大型企業、學校和政府機構的銷售團隊，以及為潛在大型客戶舉辦機構會議和產品演示的蘋果簡報中心工作人員。BossMind ・ 4 小時前
「億萬駙馬」腳踏實地唔靠老婆 疑轉行到中學教體育
藝人伍富橋自2022年憑實力迎娶富家千金梁兆楹（Shirley）後，一直被冠以「億萬駙馬」的稱呼。據悉Shirley父親從事物流業及食品等生意，擁有兩間麻雀館，身家以億計算。不過伍富橋絕不靠老婆，升呢後依然腳踏實地，除了忙於打理位於上環、佔地2,000呎的健身及物理治療中心，他更會親身擔任星級教練。近日，他更疑似轉行做體育老師，不時在學校教學生們打Pickleball（匹克球）。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
足總與韋斯活「達成共識結束合作關係」 照向球員及團隊發放 100 萬獎金 領軍 15 個月勝率約五成︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】中國香港足球總會今日（ 24 日）宣布，已與中國香港代表隊主教練韋斯活（Ashley Westwood）達成共識，雙方結束合作關係。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
煒烈兒子網上尋親 父子見面前突失約 ： 畀多少少時間我
早前有名為「Mic Lau」的網民發帖尋找失散20年的父親，指對方就是煒烈。有報章傳媒聯絡到Mic Lau，更牽線安排父子在餐廳見面Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
澳洲網紅闖紅毯強攬Ariana Grande 遭新加坡驅逐出境
日前，Ariana Grande與楊紫瓊等演員出席《魔法壞女巫：第二章》（Wicked: For Good）新加坡首映禮，突然遭到澳洲網紅Johnson Wen強闖紅毯強攬，該名網紅於17日以「公共滋擾罪」被囚9天。昨日（23日），有報道指Johnson Wen已被新加坡政府驅逐出境。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
被通緝「赴湯」台北拳館遭淋紅油 「實在耐人尋味」
日前被廉政公署通緝的「赴湯」湯偉雄，在台北的拳館今日（24 日）被淋紅油。湯偉雄表示，他與太太的財政狀況穩健，在台灣沒有與人結怨，今日事件剛巧在廉署公佈通緝令後數日內發生，「實在耐人尋味」。他說，暴力威嚇不會改變他的立場，且會堅定不移守護公義。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
特朗普憂物價民怨衝擊明年期中選舉 史無前例提前親自操盤
根據《路透》周一 (24 日) 報導，儘管名字不在選票上，美國總統特朗普正以前所未見的速度投入 2026 年期中選舉。目的是保住共和黨國會優勢，並建立彈劾防火牆，他不僅親自勸退黨內初選競爭，更在 11 月選舉受挫後下令全黨主打「生活負擔得起」議題。鉅亨網 ・ 15 小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲｜從西灣河燒味小店到餐飲王國 一代「燒味教父」的傳奇與傳承
著名連鎖餐飲企業太興集團（6811）創辦人、控股股東、董事會主席兼執行董事陳永安於11月24日辭世，享年66歲。太興集團發出聲明，讚揚陳永安自1989年創立品牌以來，憑藉卓越遠見及領導才能，為集團的成功奠下穩固根基。陳永安被業界尊稱為「燒味教父」，他的離世不僅令香港飲食界痛惜，更喚起無數港人對「太興」這個陪伴30多年的味蕾記憶。Yahoo Food ・ 5 小時前
艾斯戴帽 加歷查跪低耍冧
【Now Sports】阿仙奴周日英格蘭超級聯賽北倫敦打吡戰，以4:1大勝熱刺，繼續站穩聯賽榜首，其中艾斯更加生涯中首次大演帽子戲法，季初曾經看輕這位中場的英國球評家加歷查，也要為自己的言論，向艾斯道歉。艾斯（Eberechi Eze）今季從水晶宮加盟阿仙奴，其在隊中作用，可謂愈來愈重要，今場鬥熱刺成為贏波功臣，可見一斑。季初時期，利物浦名宿兼球評家加歷查，曾經不認為艾斯是槍手陣中，可決定勝負的球員，只是熱刺一役後，他也要公開向該英格蘭中場道歉。加歷查說：「當阿仙奴簽下艾斯時，我心想他並是改變球賽勝負的一類球員，但看了今季不少的比賽精華，他取得入波，而周日更加戴帽。所以，我要公開道歉，確實低估了這宗交易重要性，艾斯可以改變阿仙奴爭標的元素。」阿仙奴今季在英超只輸過1場，目前以12戰得29分，領先次席的車路士6分。now.com 體育 ・ 21 小時前