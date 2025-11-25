涉非法撲克賭局 拓荒者教頭畢拉普斯不認罪

廉政公署上周五(21日)落案起訴一名港交所(00388.HK)前助理副總裁，控告他涉嫌貪污收賄15萬元，以披露上市公司的機密資料。另外兩名涉案人士則被控妨礙司法公正，涉及廉署及證監會有關內幕交易的刑事調查。相關貪污調查仍在繼續進行，廉署不排除採取進一步執法行動或檢控其他涉案人士。 港交所上市部資訊科技組前助理副總裁譚卓彥，被控兩項公職人員接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第4(2)(a)條。同案被告周子剛及鄧慶俞，同被控一項妨礙司法公正罪名，違反普通法。三人已獲廉署准予保釋，案件今日(25日)在東區裁判法院提訊，控方稍後會申請將案件轉介區域法院答辯。 廉署早前接獲證監會轉介牽涉內幕交易的貪污投訴而展開聯合調查。廉署調查發現，案發時譚卓彥因工作需要而獲授權取閱港交所相關的電郵，而他涉嫌於去年6月及12月，從周子剛接受兩筆賄款共15萬元，以向周子剛披露他從港交所電郵系統非法獲取與股價相關的機密資料。 周子剛及鄧慶俞則涉嫌於今年3月4日，就周子剛懷疑涉及內幕交易的刑事調查中作出一系列意圖妨礙司法公正的行為，當中包括周子剛涉嫌指示鄧慶俞保管共約390萬元現金、兩隻總值逾100萬元的手錶及一部手

AASTOCKS ・ 7 小時前