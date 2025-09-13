涉11項蓄意逃稅囚9個月 寇鴻萍申終極上訴許可被拒

【on.cc東網專訊】投身保險業、1982年港姐季軍寇鴻萍，2009年至2017年期間涉在報稅表填寫虛假資料，遭稅務局票控11項蓄意意圖逃稅罪，經審訊後被裁定全部罪成，2022年被判入獄9個月。已服刑完畢的寇鴻萍不服定罪提上訴，遭高院駁回。她之後再向終院申請上訴許可。終院昨日（12日）頒下書面判決，拒絕批出上訴許可，表明無合理上訴基礎。這意味着寇鴻萍終極上訴失敗，定罪塵埃落定。

62歲上訴人寇鴻萍，被控於2009年至2017年期間，5次在提交課稅年度報稅表時，虛假聲稱父親寇賡發與她連續全年同住，而無付出十足費用；及在2010至2012年期間，3次在個別人士及連同的梁寇鴻萍公司損益帳上聲稱，辦公室助理支出為每年28.8萬元；及在2012年，3次在僱主填報的薪酬及退休金報稅表上聲稱，僱員孫永斌及鍾永慧在該些年度內，每年分別獲9.6萬港元薪金。被告在涉案8個課稅年度虛報的支出及免稅額總額達77萬元，逃繳稅款總額86,849港元。

寇鴻萍在2022年受審，原審裁判官曾慶東指，上訴人挪用了兩個人的身份證號碼、住址等個人資料，訛稱他們是員工，甚至無中生有堆砌兩人的具體工作行程，裁定上訴人11罪罪成，判她入獄9個月。她不服定罪，向高院提上訴，2025年1月遭高院駁回。寇鴻萍再向終院申請上訴許可。據法庭文件顯示，是次上訴許可申請由終院常任法官李義、林文瀚及非常任法官包致金審理。 他們昨日頒下判決，指考慮過相關陳詞後，認為沒有上訴基礎，遂拒絕申請。

案件編號：FAMC4/2025

