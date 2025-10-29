警方國安處警司張伯傑

警方國安處拘捕5人，涉嫌在2019年底反修例事件中，為示威者製造及提供武器，意圖製造嚴重傷亡。行動中警方檢獲25萬元現金，相信與犯罪有關。據了解其中一人為2020年爆炸品案脫罪被告吳子樂。警方稱，案件仍在調查中，現階段不方便具體透露或評論個別被捕人身份，但強調此案完全獨立於其他舊案件。

被捕2男3女，年齡介乎由32至60歲，涉嫌違反公安條例及維護國家安全條例多項罪名，包括協助及教唆暴動、串謀煽惑暴動、煽惑暴動、妨礙司法公正及煽動罪，各人正被扣查，警方不排除會有更多人被捕。

34歲男另涉發布煽動文章

警方國安處前日採取行動，警方國安處警司張伯傑昨交代行動詳情指，被捕人士涉在2019年底反修例事件，為參與多區示威者製造及提供武器，意圖造成嚴重傷亡。其中一名34歲被捕男子亦涉在不同社交媒體，多次發布煽動文章，內容包括煽動他人憎恨香港政府及作出不守法行為。另一名50歲女子，涉妨礙司法公正，企圖協助另一名男被捕人，移走與案有關的證據。

爆炸案脫罪被告吳子樂疑涉此案被捕

據了解其中一名被捕人為2020年醫院口岸爆炸案脫罪被告吳子樂。警方國安處警司張伯傑指，案件仍在調查中，不便透露個別人士的身份；強調本案屬獨立、全新案件，與以往的舊案件無關，並會基於全新證據進行調查。

警方強調，任何人參與或支援破壞社會安寧、危害國家安全的行為均屬嚴重罪行。「暴動」罪最高可判監10年，「煽動」罪則可判監7年。警方重申會堅守「有法必依、執法必嚴、違法必究」原則，嚴正執法，保障社會穩定與國家安全。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/涉2019年向示威者提供武器-警國安處拘5人-/613251?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral