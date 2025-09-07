涉3假冒官員電騙案呃近900萬 19歲報稱大學生內地漢落網

警方展示檢獲證物。

一名19歲報稱大學生的內地男子在一大廈外鬼鬼祟祟惹保安起疑及報警，警方到場發現男子身上有偽造的廉政公署證件將他拘捕，進一步調查發現，他最少涉及3宗「假冒官員」電話騙案，涉款879萬元。行動中，檢獲懷疑偽造內地法庭文件、手提電話及手提電腦。

警方昨交代案情指，上周五(5日)接到一名住宅保安報案，指在住宅大廈外發現一名形跡可疑男子。警察機動部隊到場調查後，在該名男子身上搜出一張偽造的廉政公署職員證件，涉管有虛假文書被捕。經進一步調查，警方發現被捕19歲、報稱為大學生的姓馮的內地男子，涉與3宗於4至8月期間發生的電話騙案有關，涉款共約879萬元。

3名受害人年齡介乎25至82歲；騙徒假冒內地公安，以電話接觸受害人，聲稱受害人涉及刑事案件，並要求繳付保證金以證清白。被捕男子在騙局中扮演「特務調查人員」角色，身穿西裝並向受害人展示偽造的廉政公署證件及內地檢察院公函，以博取信任，受害人信以為真交出巨額金錢。

警方提醒市民，執法人員絕不會要求市民轉帳、交收現金或提供銀行密碼。如接獲可疑來電，應致電防騙易熱線18222或用防騙視伏App查詢；並重申以欺騙手段取得財產罪及串謀詐騙，最高可囚10至14年。

