涉37年前龍蝦灣殺人埋屍 62歲男子被控謀殺 還押至4.10再訊

【on.cc東網專訊】西貢龍蝦灣於37年前發生謀殺案，一名男子疑遭4名友人騙至沙灘，慘遭五花大綁勒索金錢，歹徒勒索不遂後毒打事主，且將其活埋於沙中窒息而亡。3名疑犯先後於當年及2000年被捕，當中兩人被判謀殺及誤殺罪成，分別遭判終身及8年監禁。案件主謀被發現隱姓埋名藏身泰國曼谷，泰國執法部門經核實其身份後，早前把他遞解出境及遣送回港，他涉嫌「謀殺」被捕兼被扣查。案件今（7日）於東區裁判法院首次提堂，控方申請被告暫時毋須答辯，裁判官屈麗雯應控方要求將案件押後至4月10日再訊以待警方進一步調查。被告沒有保釋申請，期間將還押候訊。

廣告 廣告

被告梅耀強（62歲，報稱食攤負責人）被控一項謀殺罪，控罪指他於1989年8月31日，在香港西貢龍蝦灣與其他人謀殺雷育才。

案件編號：ESCC 348/2026

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】