涉7宗「猜猜我是誰」電話騙案 17歲少年被捕

【Now新聞台】一名17歲少年涉嫌與7宗「猜猜我是誰」電話騙案有關，被警方拘捕，涉款110萬元。

行動中檢獲手機、衣物、現金等，警方指在追查本月發生的多宗電話騙案後，周五拘捕一名17歲本地男子，他涉及7宗騙案，受害人都是介乎68至86歲已退休的長者，被騙的錢由5萬元至52萬元。

警方表示，騙徒訛稱自己是受害人的子女，因刑事罪被扣留，需要保釋，希望受害人交錢給特定的人，相信被捕少年只是收錢的角色。

新界南總區重案組高級督察王德揚：「他貪心想『揾快錢』，在網上聽從一些陌生人的指示，然後出來收錢，而每一次犯案之後，都係收取僅僅500元的報酬；他為了那麼薄的報酬，選擇挺而走險，成為了詐騙集團的工具。我們警方正積極調查詐騙集團其他成員。」

#要聞