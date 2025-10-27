本港錄首宗本地基孔肯雅熱確診
涼拌滑雞胸
雞胸肉都可以煮到好嫩滑 簡單方法，唔使再食柴口雞胸肉 加入醬汁撈勻好惹味 fb: https://facebook.com/ahsnakescafe ig: https://instagram.com/ahsnakescafe youtube：https://www.youtube.com/@ahsnakescafe blog: https://ahsnakescafe.blogspot.com/
製作時間: 1小時內
份量人數: 1-2人
食材
雞胸肉 1件
蔥段 適量
薑片 適量
粟粉 適量
調味料：
蒜蓉 2茶匙
辣椒 切粒 1條
白芝麻 1茶匙
辣椒粉/甜椒粉 2茶匙
生抽 3湯匙
白醋 1湯匙
糖 1/2茶匙
麻油 1湯匙
芫茜/蔥花 適量
作法:
1 ：
1. 雞胸肉解凍洗淨印乾水，切成薄片 2. 雞肉兩邊沾上粟粉，放入保鮮袋，用麵棍敲打至薄身，約兩倍大
2 ：
3. 鍋加水煮滾，放入蔥段、薑片、雞胸肉煮1分鐘，熄火，加蓋焗3分鐘 4. 撈起，放入冰水冰鎮一下，隔水
3 ：
5. 準備調味料，蒜蓉、辣椒粒，攅熱油. 6. 加入白芝麻 、辣椒粉/甜椒粉、生抽、醋、糖、麻油、芫茜/蔥花混合拌勻
4 ：
7. 加入雞胸肉拌勻便可
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56335
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
其他人也在看
煎蓮藕餅食譜｜煎蓮藕餅口感爽脆 煎起來不易散有竅妙
煎豬肉餅容易油膩，但加上蓮藕碎同搓成餅，口感便會變得清爽起來。但單只有蓮藕和豬肉，吃起來會不夠香，所以可以加上帶香氣的冬菇蝦米和菜脯來搓。先用白鑊把這三種材料炒香再加回豬肉中，可以減少水份，拌起來蓮藕餅不會太濕，煎起來便不易散。即睇如何製作煎蓮藕餅：Yahoo Food ・ 19 小時前
茄子食譜│醬烤茄子 咁樣混醬至入味
烤焗茄子軟糯香口，是非常下飯的菜式，但有些不喜歡孜然味或太油太辣口味的朋友便可能會錯過這菜式，那把醬烤茄子的醬料換成香而不辣的黑蒜口味，便人人啱食。茄子先焗軟再塗醬汁可以更易入味，再分兩次塗上，味道便可滲入茄子內，最後一次焗的時候要記得把溫度調細，以免烤焦表面，即睇如何製作醬烤茄子：Yahoo Food ・ 19 小時前
家常菜食譜｜豆角炒魚片
零失敗低成本港式家常菜Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
蛋糕食譜｜特濃朱古力慕絲蛋糕
萬聖節系列之 特濃朱古力慕絲蛋糕 又係呢個蝙蝠造型的朱古力慕絲蛋糕，今次整比朋友試下，為左好好睇睇，作為外貌協會會長的我，專登襯埋萬聖節的包裝盒 真係唔食得都要睇得Cook1Cook煮一煮 ・ 19 小時前
梳打食譜｜楊桃黃皮蜂蜜梳打
秋燥早晚涼了好多，而白天仍是熱暑氣。呢D時候好容易引致喉嚨乾澀聲沙不適，介紹呢款飲品特調比大家可以達生津舒緩的功效，冷熱飲佳可Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
許紹雄病危入院 佘詩曼受訪時一度爆喊：我會趕去醫院！
現年76歲資深藝人「Benz雄」許紹雄，近年與家人移居新加坡享受半退休生活，今日（27日）驚傳許紹雄病危入院，有傳媒報道指其家人，及圈中好友黎芷珊、苗僑偉夫婦、TVB監製文偉鴻及林志華等都有前往醫院。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
許紹雄驚傳病危入院 家人圈中好友前往醫院
現年76歲嘅資深藝人「Benz雄」許紹雄，近年與家人移居新加坡享受半退休生活，雖然鮮有幕前演出，不過經常喺社交網站發布影片分享生活日常。今日（27日）驚傳許紹雄病危入院，有傳媒報道指其家人及唔少圈中好友前往醫院。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
馬思純減肥法爆紅，半年內勁減25kg？易肥體質必學「減重4階段」穩定體重不復胖
金馬影后馬思純過去因抑鬱、焦慮及激素藥物影響，體重飆升至80多公斤，還伴隨高血壓、甲狀腺問題。她決心為健康減肥，半年內勁減25kg（約55磅），如今氣色紅潤、體態輕盈，靠的就是「三分練七分吃」原則，強調健康優先、愛自己最重要。這套減重4階段法簡單易行，適合易胖體質人士，教你不復胖的速瘦秘訣！Yahoo Style HK ・ 18 小時前
青衣 12 歲男墮樓亡 父母被捕涉遊澳門獨留兒子在家 ︱傳馬會折讓價出售十億美元投資組合︱許紹雄病危多名明星趕往醫院｜10 月 27 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 10 月 27 日（星期一）。明日香港大致多雲，早晚有一兩陣雨；市區最低約 22 度，新界再低一兩度，日間部分時間天色明朗，最高約 25 度。吹和緩北至東北風，明日稍後轉吹清勁偏東風，離岸間中吹強風；最高紫外線指數約 5（中等）。展望重陽節及星期四風勢頗大、短暫陽光；星期五日間炎熱；週末及下週初早上稍涼。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
西貢「重災區」逸瓏園跌完再跌蝕讓1球 呎價僅僅過1萬創新低「撈底」入貨慘變「接火棒」
西貢近年頻現蝕讓，逸瓏園為重災區之一，最新一宗蝕讓成交為逸瓏園第2座中層D室，兩房一廳連儲物室，實用面積676平方呎，向西南望內園景，以702萬元沽出，呎價約10,385元，創近年同類單位呎價新低。閱讀更多：油塘「蝕讓重災區」又一滴血｜海傲灣一房蝕251萬易手 近三年成交全數見紅 最慘個案輸44%深水埗納米樓AVA 61百分百蝕讓150呎開放式253.8萬沽 輸80萬8年貶值24%據世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，該單位原業主於2023年12月以820萬元購入，當時已較一手購入價回落約8%，新買家屬「撈底」，兩年後再轉手，帳面虧蝕118萬元，持貨期內再跌約14%，同一買慘變「接火棒」；若追溯至九年前的一手價，累計跌幅逾兩成。28Hse網站現時有一個相似兩房戶盤，該單位實用面積691平方呎，叫價795萬元，呎價11,505元。同系Squarefoot網站則有一個同為676平方呎的單位放盤，叫價720萬元，呎價10,651元。 延伸閱讀: 海傲 深水埗 西貢 油塘 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 11 小時前
皇后山邨 35 歲男子死亡 生前稱刀傷自己造成 警方改列誤殺 女友人被捕提堂︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】上水一名 35 歲男子上周二（21 日）被發現倒臥於皇后山邨皇匯樓一單位內，身上有刀傷，送院後證實死亡。警方經調查後，昨（26 日）將案件由送院時死亡案改列誤殺案，並拘捕死者的女性朋友。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍
生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍；大時大節和家人於酒樓食飯慶祝，點個套餐，奉送壽桃包，卻被酒樓經理大叫「壽包上得！」原來會引起食客不滿？這件日常小事卻因為一個稱呼變成生死攸關的大事，究竟為了什麼？Yahoo Food ・ 19 小時前
深田恭子凍齡背後藏驚人內幕！ 日劇天后健康危機真相揭秘！
1982年11月2日，深田恭子出生在東京北區，小小年紀就對演藝圈充滿憧憬，因為超愛華原朋美，她13歲就跑去參加Horipro的「PURE GIRL徵選」，結果直接拿下冠軍！🌟 1997年，她在NHK的《海峡》初次亮相，雖然只是小配角，但那雙靈動大眼已經開始搶鏡。Japhub日本集合 ・ 10 小時前
青衣長康邨 12 歲男童墮樓亡 父母涉疏忽照顧被捕 據了解二人遊澳門獨留兒子在家︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】青衣長康邨昨晚（26日）發生一宗男童墮樓死亡事件。晚上約 7 時 59 分，警方接獲途人報案，指有男童倒臥在康順樓對開平台，懷疑從高處墮下。救援人員接報到場，發現一名 12 歲男童已當場死亡。現場沒有檢獲遺書，警方初步相信男童是從上址一單位墮下，死因有待驗屍後確定。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
重蹈Nokia失敗覆轍？這些昔日明星股暴跌逾90% 炒家欲哭無淚
從Nokia錯失轉型，到Beyond Meat、Peloton、Lululemon股價暴跌逾九成，這些品牌的起落揭示同一課題：拒絕改變導至喪失市場。Yahoo財經 ・ 19 小時前
青衣12歲男童墮樓亡 父母涉疏忽照顧被捕
【on.cc東網專訊】青衣有人墮樓。昨日(26日)早上7時59分，一名12歲男童於青衣長康邨康順樓從高處墮下倒臥平台位置。救援人員接報到場，經檢驗證實男童死亡。人員於現場沒有檢獲遺書，經初步調查相信男童從上址一單位墮下，死因有待驗屍後確定。on.cc 東網 ・ 15 小時前
香港股市｜私募大佬但斌旗下基金 首次買入阿里巴巴 但斌：市值低得不合理
中國知名私募基金經理但斌管理的東方港灣海外基金最新持倉動向曝光，根據基金向美國證監會提交的13F報告，該基金在...BossMind ・ 9 小時前
解讀 | 英超 點解新特蘭咁犀利？
新特蘭事隔8年後重返英超聯賽，雖然領隊路比希頂級聯賽經驗甚少，但他成功令到多位新加盟的球員在短時間內融入球隊，作客擊敗車路士後，曾一度升上聯賽榜次席位置。Yahoo 體育 ・ 4 小時前
渾水專欄│David Webb 最後痛斥 力諫香港控煙大錯（渾水）
David Webb他最近寫了一篇網誌，批評香港政府加煙稅的政策，不但未能有效降低市民的吸煙率，反而助長了非法私煙市場，並導致政府的煙稅收入大幅減少。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
新盤主力牆驚現汽水罐 對二手樓賣家係喜訊！？
近期多個新盤銷情報捷，不過已收樓的新盤就傳出震撼消息。胡‧說樓市獨家發布錄音，揭示有新盤業主在閉門會面，向發展商及承建商炮轟物業質素嚇人，當中最爆係發現主力牆石屎部分內藏汽水罐。報道被瘋傳後，不少網民的反應，竟然係對一眾被一手樓捱打的二手樓賣家一大喜訊。Yahoo 地產 ・ 1 天前