涼茶食譜｜夏天清熱解毒涼茶推介！夏枯草煲幾耐？中醫師講解夏枯草功效、禁忌！｜中醫師何慧欣

今次為大家介紹一個浪漫的中藥。盛開的時候，遠看就像一片薰衣草，紫色小花的花穗隨風搖擺。到盛夏時，夏枯草，顧名思義是待花半枯時採收，像夏天枯萎的花草，故名夏「枯」草。香港及廣東地區多用果穗入藥。
夏枯草性苦、辛，性寒。入肝、膽經。有清肝瀉火明目，疏散鬱結之用。
夏枯草功效
《本草綱目》提及夏枯草「治目珠疼，至夜則甚者，神效」，針對肝火上炎引起的眼睛腫痛，夜晚更甚者，有神效。
小小的夏枯草除了可以清肝明目外，原來有清肝散結的功效，臨床上經常使用於治療腫瘤、乳腺發炎、淋巴腫大、甲狀腺腫大等等。
而且夏枯草清熱降火，對於肝陽上亢型的人士，經常出現頭暈頭痛、頭脹，面紅、耳鳴煩躁易怒，脅痛脅脹，目赤口苦，有明顯的降血壓功效。
清熱解毒涼茶食譜：
醫師推薦大家一款適合夏至飲用的清熱茶飲！
廣東著名涼茶「夏桑菊」（四人份量）
功效：清熱解毒、清肝明目
材料：夏枯草15g 冬桑草15g 秋杭菊15g 冰糖適量
做法：
先用熱水把以上材料沖洗乾淨。
先把五碗水煲滾，加入以上藥材，後轉細火，加入適量冰糖，大約煲30分鐘即可。
夏枯草禁忌
最後提提大家，夏枯草雖然功效優良，但不適宜長期大量服用。陽虛體質、脾胃虛弱人士忌用。
