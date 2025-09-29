淘汰歐盟四期柴油商業車輛特惠資助計劃 申請期延長一年

【on.cc東網專訊】環境保護署（環保署）今日（29日）公布，在淘汰歐盟四期柴油商業車輛特惠資助計劃下，於2010年及2011年首次登記的歐盟四期柴油商業車輛，其申請資助的截止日期會分別延長一年。

環保署表示，考慮到目前運輸業界在經營上正面對的挑戰和困難，部分於2010年及2011年首次登記的歐盟四期柴油商業車輛車主或未能於申領特惠資助的截止日期（即分別為2025年12月31日及2026年12月31日）前申請特惠資助，故署方作出延長安排。

廣告 廣告

在延長安排下，於2010年首次登記的歐盟四期柴油商業車輛，其申請資助的截止日期會延至2026年12月31日；於2011年首次登記的歐盟四期柴油商業車輛，其申請資助的截止日期則會延至2027年12月31日。

環保署發言人提醒，2010年及2011年首次登記的歐盟四期柴油商業車輛的車主仍須符合特惠資助計劃所訂定的其他申請資格及完成所有相關程序，並於其適用的新截止日期或之前提交特惠資助申請，方可獲批特惠資助。此外，根據《空氣污染管制（空氣污染物排放）（受管制車輛）規例》（第311X章）（《規例》），政府將分別於2025年12月31日及2026年十2月31日後停止為2010年及2011年首次登記的歐盟四期柴油商業車輛發出／續發車輛牌照。在該日後需續領車輛牌照的相關車主，須按《規例》第6條向環保署申請豁免，以延後有關車輛的淘汰限期。有關特惠資助計劃及上述特別安排的詳情，可瀏覽環保署網頁亦可致電2651 1100或電郵至EU4dcv@epd.gov.hk與環保署聯絡。

環保署表示，為改善路邊空氣質素及進一步保障巿民健康，環保署於2020年推出特惠資助計劃，以期在2027年年底前分階段淘汰約四萬輛歐盟四期柴油商業車輛（包括柴油貨車、非專利巴士和小型巴士）。合資格車主須在計劃推行期內，將其歐盟四期柴油商業車輛交由計劃下的登記拆車商拆毀，並於有關限期前到運輸署取消車輛登記，以及在取消車輛登記後三個月內申請特惠資助。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】