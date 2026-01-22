立即投選年度十大消費新聞
淡水還有3字頭房價 買賣族群購屋策略解析
[NOWnews今日新聞] 在大台北及新北市地區預售屋、新成屋與屋齡10年內新古屋單價動輒站上5-8字頭甚至破百的情況下，能找到3字頭房價的區域已屈指可數，淡水成為少數仍保有3字頭產品的區域之一，信義房屋專家表示，在房市降溫、買方觀望氣氛濃厚之際，吸引具居住剛需、預算有限或不受貸款限制的購屋族群青睞。
信義房屋淡海新都心專員鄭哲安表示，雖整體市場氣氛偏冷，但低總價產品仍具一定吸引力，尤其在第二戶貸款成數降至五成後，總價約1100萬至1600萬元的產品，反而成為市場主力，產品以2-3房格局為主，購屋族群以首購族與退休族為大宗，其中退休族中也有少數屬於不需貸款的現金買盤。
相較五股、三重等地區動輒2000萬元起跳的總價，淡水的房價優勢明顯。鄭哲安指出，若以單人購屋來看，1800萬元在三重僅能購買兩房產品，但在淡水卻有機會挑選空間條件佳、甚至接近豪宅規格大坪數住宅，對尚未成家、但收入穩定的高薪族群，淡水提供了更多生活選擇。
而預算有限、需要實用空間的小家庭，鄭哲安建議，可優先考慮淡海新市鎮生活機能尚可、總價落在3字頭的社區；若對生活機能要求不高、以總價為優先，多數2字頭至3字頭的物件也仍有機會。淡水中古屋選擇多元，屋齡2、30年的大樓與10年內的新古屋並存，買方可慢慢挑選，市場上急售的賣方比例不高，出價多半落在行情以下。
至於退休族群則偏好環境與生活品質。鄭哲安指出，不少退休族選擇將台北市總價3000萬元以上的住宅出售，轉而在淡水購買1000多萬元左右的房子，不僅居住空間更舒適，還能保留充裕資金進行理財。像是家樂福商圈一帶，生活機能成熟，仍可見屋齡10至15年的3-4字頭產品，深受退休族青睞。
鄭哲安觀察，換屋族多半屬於「非必要不換」型態，例如原本在新莊已有住宅，希望換到空間更大、環境更佳的地區，才會考慮淡水；但也有不少人仍在評估生活習慣與交通時間是否能適應，淡水到台北市區通勤時間較長，冬天偏冷，捷運站距離住宅不一定近，從台北市移居淡水前，須先做好心理準備。
整體而言，淡江大橋通車被視為中長期利多，可望帶來交通便利性，但在大環境仍不明朗的情況下，觀望氛圍濃厚，並非所有族群都會立即行動。鄭哲安認為，淡水適合重視空間與環境、對交通彈性較高的族群；對小資族而言，以相對低總價換取自有住宅，不僅可避免租屋不穩定，也有助於資產抗通膨。
