淨土淪陷！冰島首度發現蚊子 專家推測原因
[NOWnews今日新聞] 全球少數無蚊淨土也淪陷！冰島媒體報導，冰島自然歷史研究所正式確認，在冰島西部發現3隻蚊子，這也是該國境內自然環境首次出現這些昆蟲。
綜合法新社、冰島評論等外媒報導，這些昆蟲是冰島昆蟲愛好者哈爾塔森（Björn Hjaltason）發現，他本月16日在「酒繩」陷阱上發現第一隻疑似蚊子的昆蟲，「我立刻就猜到這是怎麼回事，趕緊把牠捉起來」，後來又捕獲兩個樣本，並送去自然歷史研究所。酒繩原本是用來吸引蛾類，是在加熱的葡萄酒中加入糖，再將繩子或布條浸入溶液後懸掛在戶外，吸引對甜味有興趣的昆蟲。
經過研究所昆蟲學家阿爾弗雷松（Matthías Alfreðsson）確認，這三隻昆蟲就是蚊子，是環帶絨蚊（Culiseta annulata），包括2隻雌蚊和1隻雄蚊，發現位置在冰島首都雷克雅維克（Reykjavik）以北約30公里處。
阿爾弗雷松表示，這個發現具有重大意義，是冰島首次確定有蚊子在戶外活動，先前偶爾會在飛到冰島的航班上發現蚊子，但從未在戶外環境中檢測到其蹤跡。至於蚊子的來源，哈爾塔森推測，蚊子可能來自距離他約6公里遠的一處工業區，那裡常年有貨物通過船隻和集裝箱進行跨國運輸，很可能是通過這種方式被帶入冰島的。
阿爾弗雷松也認同蚊子可能是從船舶、貨櫃進入冰島的推測，但需要等到明年春天進行進一步監測，才能確認是否有進一步擴散的情形。一般而言氣候變遷帶來的氣溫上升、冬季變暖會為蚊子創造有利的繁殖環境，但他不認為氣候暖化可以解釋這次冰島發現蚊子的原因，「這種蚊子似乎很能適應寒冷氣候，能耐過漫長、嚴峻的冬季，即使氣溫低於冰點也能存活，而且多樣化的繁殖棲息地…進一步增強牠在冰島充滿挑戰的環境中生存的能力」。
冰島和南極洲一樣一直是全球為數不多沒有蚊子分佈的地區，但冰島又具備人類適合居住條件的地區，《紐約時報》就曾報導，冰島氣溫並非極端寒冷，也不缺池塘、湖泊等蚊子繁殖所需水域，周邊地區也有蚊子大量繁殖，為什麼沒有蚊子已經是長期以來的未解之迷。
不過事實上，科學家們早有相關預測，認為隨著環境變化，蚊子有可能在冰島逐步建立穩定種群。外媒評論，「冰島有蚊子」的發現凸顯出全球氣候和自然環境變化，正使得那些能夠在寒冷環境中生存的物種，向更北的高緯度地區擴展。
