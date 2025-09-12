淮山北芪黨參瘦肉湯｜擊退冷氣病｜收鼻水｜止乞嗤｜治陽虛

歎得冷氣好容易會有冷氣病，有啲人會成日沾寒沾凍、流鼻水、打乞嗤、流虛汗，咁係因為吹得冷氣多，風寒入侵而引致陽虛。今次介紹嘅淮山北芪黨參瘦肉湯，就可以補氣健脾、固表止汗，你都學下點煲，一齊擊退冷氣病啦！ 淮山：性平味甘，健脾補肺、益腎固精，治療久咳、氣虛、脾虛洩瀉、手腳無力、腰膝痠軟等 黨參：味甘性平，補中益氣、健脾益肺、養血生津，改善脾肺虛弱，氣短心悸，虛喘咳嗽，食少便溏等 北芪：補氣固表、利尿托毒、排膿斂瘡 白朮：健脾益氣、燥濕利水、止汗安胎 生薑：驅寒去濕 瘦肉：補氣養血、滋陰潤燥

製作時間: 1小時以上

份量人數: 3-4人



食材

淮山 60克

黨參 30克

北芪 30克

白朮 20克

生薑 2片

瘦肉 1件

水 2公升





作法:

1 ：





淮山洗淨，浸泡15分鐘

2 ：





黨參洗淨，浸泡15分鐘

3 ：





切段，如有腥味可用熱水灼1分鐘

4 ：





北芪洗淨，泡浸15分鐘

5 ：





白朮洗淨，泡浸15分鐘

6 ：





生薑切片

7 ：





瘦肉洗淨

8 ：





切件

9 ：





汆水

10 ：





所有材料放煲內

11 ：





中火滾起後再滾15分鐘

12 ：





加蓋轉中細火再煲90分鐘

13 ：





酌量加鹽調味

14 ：





完成





- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56290

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com