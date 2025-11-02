深井單車群車友切線捱私家撞飛 變滾地葫蘆受傷送院

【on.cc東網專訊】深井昨日(1日)發生公路單車被私家車撞飛交通意外。事發於昨早近9時，執法部門接報指一輛單車沿青山公路青龍頭段往豪景花園行駛，期間被私家車撞倒。踏單車的姓曹(21歲)男子頭及腳部受傷，清醒由救護車送往仁濟醫院治理，而姓朱(31歲)私家車司機沒有受傷。

據悉，涉事單車人士為公路單車愛好者，當時與多名車友，一行10多人同行。據有關片段所見，單車隊沿左線行駛，私家車則沿右線行駛。當駛過過渡性房屋「普綠軒」變電站對開時，領頭的一名車友突然揚手示意，帶領單車隊由左線切向右線。車隊切線期間，尾隨一輛私家車駛至，

司機連忙響號，惟仍收掣不及，將領頭的車友撞倒。 被捱的車友人仰車翻，頓變「滾地葫蘆」。同行車友連忙叫停其他車友查看情況，幸傷者事後自行爬起來，片段就至此結束。

片段惹來路權問題的熱議，不少網民倒批評公路單車車友不是，直斥：「馬路踩單車應該靠左」、「行晒兩條線，左線冇車，走去隔離(籬)線做咩」、「仲要cut得咁急，俾人撞係自己攞嚟」、「舉手就cut線？我打燈cut線都要睇啦」、「胡亂切線，害人不淺」、「好心唔好害私家車司機」。不過，亦有網民指涉事私家車司機亦有責任，質疑：「駕駛時遇上單車隊，為何不能稍慢？」

