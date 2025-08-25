拆解以巴戰爭「人為」饑荒如何造成
深井豪景花園旅遊巴剷斜坡 一女途人傷
【Now新聞台】深井豪景花園有旅遊巴失事剷上斜坡，一人受傷。
涉事旅遊巴衝上行人路，剷上草叢斜坡，車頭及車尾損毀，消防員用支架固定車身，旅遊巴司機在現場協助調查。
星期一晚七時許，一輛旅遊巴在豪景花園7座對開失控衝上行人路，一名女途人走避不及被撞倒受傷，由救護車送去屯門醫院治理，警方正調查意外原因。
